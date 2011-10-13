کردستان استان نمونه کشور در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه چهارشنبه در پنجمین جلسه شورای اداری استان کردستان که با موضوع سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سنندج برگزار شد، افزود: انسجام، همدلی و همکاری مجموعه مدیریتی استان در کشور مثال زدنی است و همین امر باعث شده علاوه بر پیشرفت فعالیت های اقتصادی و عمرانی در استان درخصوص این طرح نیز کلیه مراحل مقدماتی طرح سرشماری و آمار نفوس و مسکن بطور مطلوبی فراهم شده باشد.

وی اظهارداشت: مسئولان استان تلاش می کنند با جلب نظر مردم و افزایش اعتمادشان به نظام پاسخگویی مناسبی به اقشار مختلف جامعه داشته باشند و با ارائه یک آمار جامع و کامل به عنوان استان نمونه در کشور معرفی شوند.

استاندار کردستان با اشاره به لزوم مشارکت مردم در راستای اجرای مناسب این طرح بیان کرد: مردم کردستان در تمامی صحنه ها حضور مثال زدنی داشته و همکاری بسیار خوبی به نمایش گذاشته اند که انتظار می رود در این طرح نیز همراهی و مشارکت داشته باشند تا بتوان از نتایج و اطلاعات استخراج شده سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای تسریع در توسعه و پیشرفت کردستان بهره برداری کرد.

پنجمین جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور رئیس مرکز آمار ایران، نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان، استاندار و مدیران کل استان و فرمانداران شهرستان های تابعه کردستان در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.