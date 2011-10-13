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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

شهبازی:

کردستان استان نمونه کشور در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن می شود

کردستان استان نمونه کشور در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان گفت: باتوجه به اینکه کلیه مقدمات کار انجام شده انتظار می رود بتوانیم با یک شروع خوب و مناسب کار ارزنده ای را انجام داده و کردستان را به عنوان استان نمونه در کشور معرفی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه چهارشنبه در پنجمین جلسه شورای اداری استان کردستان که با موضوع سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سنندج برگزار شد، افزود: انسجام، همدلی و همکاری مجموعه مدیریتی استان در کشور مثال زدنی است و همین امر باعث شده علاوه بر پیشرفت فعالیت های اقتصادی و عمرانی در استان درخصوص این طرح نیز کلیه مراحل مقدماتی طرح سرشماری و آمار نفوس و مسکن بطور مطلوبی فراهم شده باشد.

وی اظهارداشت: مسئولان استان تلاش می کنند با جلب نظر مردم و افزایش اعتمادشان به نظام پاسخگویی مناسبی به اقشار مختلف جامعه داشته باشند و با ارائه یک آمار جامع و کامل به عنوان استان نمونه در کشور معرفی شوند.

استاندار کردستان با اشاره به لزوم مشارکت مردم در راستای اجرای مناسب این طرح بیان کرد: مردم کردستان در تمامی صحنه ها حضور مثال زدنی داشته و همکاری بسیار خوبی به نمایش گذاشته اند که انتظار می رود در این طرح نیز همراهی و مشارکت داشته باشند تا بتوان از نتایج و اطلاعات استخراج شده سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای تسریع در توسعه و پیشرفت کردستان بهره برداری کرد.

پنجمین جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور رئیس مرکز آمار ایران، نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان، استاندار و مدیران کل استان و فرمانداران شهرستان های تابعه کردستان در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.

کد مطلب 1431765

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