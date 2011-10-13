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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

صبح امروز/

سفر نمایندگان مقام معظم رهبری به شهرستان های کرمانشاه آغاز شد

سفر نمایندگان مقام معظم رهبری به شهرستان های کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر:‌ نمایندگان مقام معظم رهبری صبح پنجشنبه 21 مهرماه سفر خود را به شهرستان‌های استان کرمانشاه آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان معظم له قرار است به شهرستان‌های اسلام آبادغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، هرسین، سنقروکلیایی، صحنه، روانسر و جوانرود سفر کنند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان معظم له ضمن بازدید از شهرستان‌های مذکور برنامه‌های مختلفی را در دستور کار خود دارند.

دیدار با خانواده شهدا، سخنرانی در جمع مردم و بررسی مشکلات آنها، حضور در مزار شهدا، از برنامه های نمایندگان رهبر فرزانه انقلاب در شهرستان‌های استان می باشد.

برگزاری جلسه شورای اداری در فرمانداری شهرستانها با حضور فرماندار، امام جمعه و سایر مسئولان محلی برای بررسی مشکلات و موانع و رفع آنها از دیگر برنامه های کاری نمایندگان مقام معظم رهبری است.

کد مطلب 1431767

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