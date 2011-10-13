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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

جاهدی در گفتگو با مهر:

سرانه مصرف ماهی در گناباد کمتر از یک کیلو گرم است

سرانه مصرف ماهی در گناباد کمتر از یک کیلو گرم است

گناباد - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: سرانه مصرف ماهی در این شهرستان کمتر از یک کیلوگرم است.

محمد باقر جاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه سرانه مصرف ماهی در گناباد کم است به منظور ترویج فرهنگ مصرف ماهی تاکنون کلاس های متعدد طبخ آبزیان برای بانوان برگزار شده است.

وی ادامه داد: به منظور استفاده بهینه از منابع آبی در 11 استخر ذخیره آب کشاورزی به مساحت پنج هزار و 300 متر مربع بیش از هشت هزار قطعه بچه ماهی رهاسازی شد.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد افزود: این بچه ماهی ها از نوع کپور ماهیان هستند که در استخرهای ذخیره آب کشاورزی این شهرستان رهاسازی شده اند و در صورت مراقبت و نگهداری مناسب از آنها هفت تن ماهی از استخرها برداشت خواهد شد.

جاهدی تصریح کرد: حدود 45 درصد جمعیت شهرستان گناباد در بخش کشاورزی و دامداری اشتغال دارند.

کد مطلب 1431768

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