سرانه مصرف ماهی در گناباد کمتر از یک کیلو گرم است

محمد باقر جاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه سرانه مصرف ماهی در گناباد کم است به منظور ترویج فرهنگ مصرف ماهی تاکنون کلاس های متعدد طبخ آبزیان برای بانوان برگزار شده است.

وی ادامه داد: به منظور استفاده بهینه از منابع آبی در 11 استخر ذخیره آب کشاورزی به مساحت پنج هزار و 300 متر مربع بیش از هشت هزار قطعه بچه ماهی رهاسازی شد.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد افزود: این بچه ماهی ها از نوع کپور ماهیان هستند که در استخرهای ذخیره آب کشاورزی این شهرستان رهاسازی شده اند و در صورت مراقبت و نگهداری مناسب از آنها هفت تن ماهی از استخرها برداشت خواهد شد.

جاهدی تصریح کرد: حدود 45 درصد جمعیت شهرستان گناباد در بخش کشاورزی و دامداری اشتغال دارند.