اجرای دوازدهمین مرحله ایمن سازی مدرسه حاشیه راه های گیلان

سید عزیز سید جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح با اعتباری افزون بر 1.8 میلیارد ریال به طور رسمی آغاز شده است.

وی اظهارداشت: با هدف ارتقای سطح دانش ترافیکی دانش آموزان مدارس حاشیه راه های استان که به لحاظ احتمال بروز حوادث ترافیکی در معرض خطر بیشتری هستند، طرح ایمن سازی مدارس امسال در60 مدرسه حاشیه راه استان اجرا می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان گفت: این طرح در دو بخش فیزیکی و آموزشی در مدارس حاشیه راه های استان انجام خواهد شد.

وی افزود: در این طرح بیش از پنج هزار و 600 دانش آموز زیر پوشش دوره های آموزش ترافیکی و ایمنی جاده ها قرار می گیرند.

جیفرودی ادامه داد: تعدادی اقلام مختلف کمک آموزشی همچون کتاب ( پیک ترافیک )، جزوه، جلیقه شبرنگ، گردن آویز، چراغ چشمک زن و دیگر وسائل تحریری ( مزین به شعائر ترافیکی ) در بین دانش آموزان این مدارس توزیع خواهد شد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان همچنین گفت: با اجرای موفقیت آمیز طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها درسنوات گذشته تعداد دانش آموزان آسیب دیده در تصادفات که دراین طرح شرکت داشتند به حداقل ممکن رسیده است.

جیفرودی یادآورشد: طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها برای نخستین بار در کشور در سال 78 در استان گیلان به اجرا درآمد که طی آن تعداد پنج مدرسه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی تحت پوشش قرار گرفت.