مهمترین عناوین روزنامه های صبح پنجشنبه کشور

ایران :

رهبر معظم انقلاب در اجتماع عظیم و پرشور مردم استان کرمانشاه تاکید کردند: جنبش وال استریت غرب را به زمین خواهد زد

واگذاری 80 درصد سهام باشگاههای استقلال و پرسپولیس

اجتماع میلیونی سوری ها در حمایت از اصلاحات بشار اسد

اعتماد:

رهبر معظم انقلاب: اگر مسئولی در کشور بخواهد کج روی کند مردم او را حذف می کنند

نماینده دائم ایران در شورای امنیت سازمان ملل به آمریکا هشدار داد؛ ایران و آمریکا در نقطه جوش

علی مطهری دیروز استعفایش را روی میز رئیس مجلس گذاشت

تفاهم:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع پرشور هزاران نفر از مردم کرمانشاه: اگر مسئولی بخواهد کج روی کند، مردم او را حذف خواهند کرد

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: انصراف 4 میلیون نفر از دریافت یارانه

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: افزایش نرخ سود بانکی



تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب دراجتماع پرشور مردم کرمانشاه: جهان در مقطع تاریخی قرار گرفته است

علی مطهری استعفای خود را به هیئت رئیسه مجلس داد

پنج بانک دیگر بدون مدیر عامل



جام جم :

تحلیل رهبر معظم انقلاب از جنبش اعتراضی وال استریت: آمریکا زمین می خورد

سناریوی ضد ایرانی چگونه شکل گرفت؟

بازگشت کلاس ششم به مقطع ابتدایی

جوان:

رهبر معظم انقلاب در اجتماع پرشور مردم کرمانشاه: جنبش وال استریت نظام سرمایه داری را زمین خواهد زد

صفار هرندی: جریان انحرافی سم مهلک دولت پاک است

توقف تعطیلی پنجشنبه مدارس در صورت دریافت بازخوردهای منفی



خراسان:

استقبال بی نظیر مردم غیور کرمانشاه از رهبر معظم انقلاب

مطالبات اصلی مردم از مسئولان در بیان رهبر انقلاب

تحلیل تایم از سناریوی هالیوودی آمریکا علیه ایران



دنیای اقتصاد:

مقام معظم رهبری در اجتماع پرشور مردم کرمانشاه: با متخلف برخورد شود تا درس عبرتی برای دیگران شود

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ امکان سنجی وعده زمین 1000 متری

ریشه یابی طهماسب مظاهری از فساد بانکی



شرق:

رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه: جنبش وال استریت، نظام سرمایه داری آمریکا را زمین می زند

پاسخ رئیس قضا به یک انتقاد

استعفای اعتراضی مطهری



فرهیختگان:

رهبر معظم انقلاب در اجتماع پرشور مردم کرمانشاه درباره انتخابات تاکید کردند: مشارکت گسترده مردم و وفاداری به قانون

واکنش ایران به اتهامات جدید؛ سناریوی آمریکا ناشیانه بود

تجمع معترضان آمریکایی مقابل خانه ثروتمندان



قدس:

رهبر معظم انقلاب دراجتماع پرشور مردم کرمانشاه: جنبش "وال استریت" نظام سرمایه داری غرب را زمین خواهد زد

آیت الله لاریجانی: زوایای جدید از پرونده فساد مالی اخیر نمایان شده است

در گفتگو با مدیرعامل اعلام شد؛ آخرین خبرها از سود و خرید و فروش سهام عدالت



کیهان:

ولی امر مسلمین در اجتماع بی نظیر مردم کرمانشاه: دنیا در پیچ تاریخی جهان به الگوی ایران چشم دوخته است

انصراف 4 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی

پاسخ ایران به ترفند تازه کاخ سفید فرافکنی نکنید، بحران آمریکا جدی است

ملت ما:

توصیه های رهبر معظم انقلاب در جمع مردم کرمانشاه در خصوص انتخابات مجلس: مشارکت گسترده مردم و وفاداری به قانون

علی مطهری استعفا داد

تبعات تخصیص یارانه 135 هزار تومانی در گفتگو با صاحب نظران؛ رکورد تورمی و از بین رفتن یارانه تولید

همشهری:

استقبال پرشور مردم غیور از رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ حماسه کرمانشاه

تقدیر شهردار تهران از پلیس راهور ناجا

واکنش مقامات ایرانی به سناریوی کاخ سفید