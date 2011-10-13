عسگری به دیدار فینال راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از کسب مدال برنز قربانعلی‌پور در بخش کاتای مسابقات کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان، مبارزات کومیته این مسابقات آغاز شد که بهمن عسگری نماینده ایران در وزن 68- کیلوگرم با شکست رقبای خود به دیدار نهایی راه یافت و علی فداکار در وزن 78- کیلوگرم با یک پیروزی و یک شکست از دور مسابقات حذف شد.

براساس این گزارش، عسگری پس از استراحت در دور نخست کاراته‌کایی از موزامبیک را با نتیجه 2 بر صفر شکست داد. وی در ادامه حریفی از اتریش را از پیش رو برداشت و در مرحله نیمه نهایی نیز کاراته‌کایی از یونان را با نتیجه 10 بر صفر شکست داد و به فینال صعود کرد. عسگری برای کسب مدال طلا کاراته‌کایی از ایتالیا را پیش رو دارد.

علی فداکار نیز در اولین مبارزه خود حریفی از مراکش را با نتیجه 5 بر 2 شکست داد اما در ادامه با نتیجه 2 بر صفر به کاراته‌کایی از مصر باخت و فرصت حضور در گروه بازنده‌های وزن 78- کیلوگرم را نیز از دست داد. در این وزن 51 نفر حضور داشتند که کاراته‌کای مصری بعد از برتری مقابل فداکار از دور مسابقات حذف شد تا نماینده کشورمان شانس حضور در گروه بازنده‌ها را از دست بدهد.

رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان صبح امروز پنجشنبه در مالزی آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.