دروغ آمریکا علیه ایران توهینی به افکار عمومی جهان/سناریو هالیوودی است

محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم کشورمان در نیویورک در گفتگو با شبکه سی ان ان آمریکا در پاسخ به جوسازیهای غیر واقعی آمریکا بر ضد تهران اظهار داشت: ما به ادعاهای بی اساس برخی مقامات آمریکا ظرف سه دهه اخیر عادت کرده ایم، اما دروغ بزرگی که امروز مطرح کردند، آنقدر بی اساس است که مانند کار سناریونویس های هالیوود شده و توهین شدید به عقل سلیم مردم عادی در سراسر جهان و آمریکا است.

محمد خزاعی افزود: این دروغ بزرگ در متهم کردن ایران به اقدام برای ترور سفیر کشوری اسلامی و همسایه در واشنگتن ، توسط جنگ افروزانی که فضا را برای ایجاد رعب و وحشت در ذهن مردم مسموم می کنند، درست شده است.

وی تاکید کرد :آنها خطرات امنیتی ساختگی ایجاد می کنند تا اهداف سیاسی خود را پیش ببرند و عطش سیری ناپذیر ایجاد دشمن ساختگی خود را عیان می سازند . فراموش نکنیم که در جنگ با عراق بر اساس این ادعا ها چه کردند.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پاسخ به این سوال که آیا غلام شکوری از اعضای سپاه قدس است؟ گفت: مسئله اصلی نام این افراد نیست که توسط رسانه های آمریکایی در مورد ان جوسازی شده است . کل مسئله جعلی و ساختگی است .هر کشوری می تواند ، کشورهای دیگر را با چنین داستانهای جعلی متهم کند . به هرحال این اقدام بدعت خطرناکی در روابط بین المللی و در میان کشورها ایجاد می کند . به نظر من و به نظر دولت جمهوری اسلامی ایران ، مضحک ترین مسئله این است که ایران را به تمایل به ترور در خاک آمریکا متهم کنند .

وی افزود: بنابراین ما قویا این ادعاها و اتهامات را رد کرده و به مردم آمریکا هشدار می دهیم که نسبت به تبلیغات ناپسند و بدخواهانه ای که قطعا برای ایجاد فشار سیاسی به ایران طراحی شده هوشیار باشند.