توسعه بخش خصوصی دامپزشکی در گناباد مورد توجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر کامیاب پور اظهار کرد: ایجاد مرکز خرده فروشی واکسن و نیز یک مرکز مایه کوبی جدید، سمپاشی دام و اماکن دامی، مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام مانند تب کریمه و کنگو، هاری، بروسلوز، سیاه زخم از دیگر برنامه ها ی این اداره است.

وی ادامه داد: واکسیناسیون دام سبک و سنگین شهرستان گناباد علیه بیماریهای واگیر دام مثل آبله، سیاه زخم، تب برفکی، تب مالت، در قالب طرح های سراسری و برنامه های شهرستانی از برنامه های دیگر دامپزشکی شهرستان است.

رئیس شبکه دامپزشکی گناباد افزود: بهبود وضع بهداشتی دامداریها از طریق نظارت بهداشتی بر صدور پروانه های بهداشتی دامداری، اعمال کنترل و نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی از طریق بازرسی های مستمر در کشتارگاه های دام و طیور، مراکز بسته بندی و مراکز عرضه فروش در سطح شهر انجام شده است.

کامیاب پور گفت: معدوم سازی فراورده های فاسد و غیر قابل مصرف و برخورد قانونی با متخلفین، واکسیناسیون طیور صنعتی شهرستان توسط بخش خصوصی دامپزشکی و واکسیناسیون طیور بومی توسط بخش دولتی طبق برنامه های پیشنهادی بخش دولتی از دیگر برنامه های اجرا شده است.

وی افزود: جذب فارغ التحصیلان بخش دامپزشکی در مقطع دکتری، کارشناسی، و کاردانی به عنوان مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی واحدهای تحت پوشش،اعمال برنامه های قرنطینه ای، مراقبتها پایش های منظم دوره ای بیماریهای دام و طیور از برنامه های این اداره است.