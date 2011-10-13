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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان به نقل از رسانه های خارجی از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

- زلزله به بزرگی 8/6 ریشتر صبح امروز جزیره بالی در اندونزی را لرزاند.

- انقلابیون لیبی معتصم یکی از پسران معمر قذافی دیکتاتور این کشور را به هنگام فرار از شهر سرت بازداشت کردند.

- مجلس سنای آمریکا با امضای توافقنامه های تجارت آزاد با کره جنوبی و کلمبیا موافقت کرد.

- اردن در راستای همسویی با ادعاهای مضحک غرب علیه ایران به زعم خود تلاش ایران برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را محکوم کرد.

- 26 نفر از انقلابیون لیبی برای درمان راهی مصر شدند.

- کره جنوبی در مرزهای مشترک با کره شمالی به حال آماده باش درآمد.

- یک مقام صهیونیست اعلام کرد که اسامی اسرای فلسطینی که قرار است در چارچوب تبادل اسرا با گلعاد شالیت آزاد شوند روز یکشنبه اعلام خواهد شد.

- هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که به فشار علیه سوریه برای کناره گیری بشار اسد رئیس جمهور این کشور ادامه خواهد داد.

- آمریکا و عربستان سعودی از توافق یکدیگر برای مقابله با ایران و تلاش برای محاکمه بین المللی کشورمان خبر دادند.

کد مطلب 1431776

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