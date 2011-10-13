همایش استادان تفسیر قرآن حوزه علمیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همایش استادان سطح عالی تفسیر قرآن حوزه علمیه که شامگاه چهارشنبه در مدرسه عالی تفسیر قرآن برگزار شد بیش از 100 نفر از استادان تفسیر قرآن به بررسی وضعیت تفسیر قرآن در حوزه و راهکارهای لازم برای رسیدن به وضع مطلوبتر به بحث و تبادل نظر پرداختند.



ضرورت تلاش برای جبران عقب ماندگی ها به خصوص در زمینه دایره المعارف نویسی، ترجمه قرآن کریم به زبان های زنده دنیا و تدوین تفاسیر متناسب با فهم غیرمسلمانان از جمله مواردی بود که در این همایش بر آن تاکید شد.



آیت الله العظمی جعفر سبحانی از مراجع تقلید و مفسران قرآن نیز در این همایش به تبیین ابزار علمی لازم برای تربیت مفسر پرداخت و گفت: اگر حوزه می خواهد مفسر تربیت کند باید افرادی را پرورش دهد که به علوم و فنون مختلف تفسیری از جمله لغات عرب، شان نزول آیات و سیاق آن آشنا باشند.



وی از گسترش دروس تفسیر قرآن در حوزه قدردانی و تاکیدکرد: اگر دروس تفاسیر قرآن در حوزه گسترش یابد پاسخگویی به مشکلات علمی آسانتر و نورانیت حوزه ها بیشتر خواهد شد.



همچنین معاون بین الملل حوزه در این همایش در سخنانی به تشریح وضعیت قرآنی در برخی کشورها از جمله مصر پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران در برخی زمینه ها مانند تفسیر از سایر کشورهای اسلامی پیش افتاده اما در زمینه حفظ قرآن از بسیاری از کشورهای اسلامی عقب تر است.



حجت الاسلام زمانی ادامه داد: در ترجمه قرآن متاسفانه وضعیت به گونه ای است که مسیحیان و پیروان ادیان دیگر از ما جلوتر بوده اند و اولین ترجمه هیا قرآن توسط آنان صورت گرفته است.



در این همایش که بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار شد نمایندگان بیوت مراجع تقلید از جمله آیات گلپایگانی، علوی گرگانی، نوری همدانی و حجت الاسلام سیدریاض حکیم نیز حضور داشتند.