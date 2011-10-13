718 شرکت خارجی واردکننده محصولات غذایی به ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی روز پنج شنبه در همایش روز جهانی غذا در مرکز همایشهای بین المللی صداو سیما اظهارداشت: در حال حاضر حدود یک هزار و 353 کارخانه و شرکت غذایی در کشور مجوز و پروانه تولید از وزارت بهداشت دارند.

وی با اشاره به 1409 واحد آرایشی و بهداشتی در کشور که مجوز و پروانه فعالیت از وزارت بهداشت دارند، افزود: تاکنون حدود 100 هزار پروانه ساخت محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی در کشور صادر شده است.

شیبانی با اعلام اینکه 644 کارخانه خارجی در وزارت بهداشت ثبت شده اند، ادامه داد: مجوز 355 نمایندگی خارجی برای واردات محصولات آرایشی و بهداشتی در سازمان غذا و دارو ثبت شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین از ثبت 718 شرکت خارجی برای واردات محصولات غذایی در کشور خبر داد و افزود: تمامی ضوابط نظارتی و کنترل واردات محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی توسط 44 دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور صورت می گیرد.

شیبانی از تاسیس سازمان غذا و دارو به عنوان نقطه عطف در بحث سلامت غذا و دارو یاد کرد و گفت: روز جهانی غذا روز همدردی با گرسنگان است.

وی با عنوان این مطلب که ناامنی غذایی در دنیا عمیق تر شده است، افزود: در حال حاضر میلیونها نفر به تعداد گرسنگان جهان افزوده شده است.

شیبانی با اشاره به شعار امسال روز جهانی غذا که "قیمت غذا از بحران تا ثبات" نامگذاری شده است، ادامه داد: ایران صدو ششمین کشور دنیاست که صاحب سازمان غذا و دارو می شود.

وی هدف از تاسیس این سازمان را ارتقای سلامت جامعه بر اساس ارتقای کیفی محصولات غذایی عنوان کرد و افزود: امسال را سال نظارت و ارتقای کیفیت داروها و موادغذایی و آرایشی و بهداشتی بر مبنای سلامت مصرف کنندگان برنامه ریزی کرده ایم.