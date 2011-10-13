به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه دیدارهای هفته دهم از دور رفت لیگ برتر فوتبال از امروز پنجشنبه بیست و یکم مهر ماه آغاز می شود، اسامی تیم داوری دیدار تیم های فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان در هفته دوم مسابقات نیز مشخص شد.



صبا تیم سوم و ذوب آهن اصفهان تیم دهم جدول رده بندی لیگ برتر



بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم تیم سوم و ذوب آهن اصفهان تیم دهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشور را که قرار است جمعه شب این هفته در چارچوب دیداری از هفته دهم دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در قم برگزار شود اشکان خورشیدی قضاوت می کند.



خورشیدی داور با تجربه دیدار حساس تیمهای صبای قم و ذوب آهن اصفهان را محمدرضا منصوری به عنوان کمک داور اول و آرمان اسعدی به عنوان داور دوم یاری می کنند ضمن اینکه امیرحسین فتاحی به عنوان داور چهارم و غلامرضا بهروان به عنوان ناظر مسابقه، تیم داوری را همراهی می کنند.



جدال صبا و ذوب آهن اصفهان از ساعت 17 جمعه



صبای قم و ذوب آهن اصفهان در حالی از ساعت 17 روز جمعه بیست و دوم مهر ماه در دیداری از هفته دهم دور رفت لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام(ره) قم به مصاف یکدیگر می روند که در حال حاضر صبای قم با کسب 19 امتیاز در مکان سوم جدول و ذوب آهن اصفهان با کسب 11 امتیاز در رده دهم جدول رده بندی جای دارند.



سه پیروزی و یک تساوی صبا در چهار بازی خانگی



صبای قم در هفته های گذشته مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در خانه دست به کار بزرگی زده و توانسته است سه پیروزی و یک تساوی برابر میهمانان لیگ برتری خود به دست بیاورد و در مجموع از 12 امتیاز، 10 امتیاز در خانه کسب کند.



صبای قم در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام موفق به شکست تیم های فوتبال سایپا البرز، ملوان بندر انزلی و فولاد خوزستان شده است و در مقابل تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نیز نتیجه تساوی بدون گل را کسب کرده است.



امیدواری صبا به کسب نخستین پیروزی مقابل ذوب آهن در قم



عبدالله ویسی سرمربی جوان تیم فوتبال صبای قم امیدوار است موفقیت‌های تیمش در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور نیز ادامه یافته و طی آن صبای قم در پنجمین دیدار خانگی خود در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم مقابل ذوب آهن اصفهان نیز به پیروزی دست یابد.



این در حالی است که صبای قم از سه فصل گذشته تاکنون موفق به شکست تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان نشده و این مهم نیز می تواند انگیزه بازیکنان صبای قم را برای موفقیت در این دیدار خانگی برابر شاگردان منصور ابراهیم زاده بیشتر کند.