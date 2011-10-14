تصرف حریم رودخانه ها معضل تازه هرمزگان/ افزایش وقوع سیل

به گزارش خبرنگار مهر، استان هرمزگان که در چند ساله اخیر به دلیل کاهش بارندگی و کاهش آبهای زیرزمینی دچار خشکسالی شده طی اظهارنظر جدید از سوی مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان با پدیده طغیان رودخانه ها و سیلهای خطرناک روبه رو شده است.

ساختمان سازی، تصرف بستر، افزایش کارخانه های شن و ماسه در کنار رودخانه ها، ایجاد زمینهای کشاورزی و توسعه صنعتی در سیلاب دشتها از طرفی شهرسازیها و حذف گیاهان باعث کاهش مقدار آب نفوذی و افزایش آب سطحی می شود، حجم زیاد آب از یک طرف بر بزرگی طغیان می افزاید و از طرفی با افزایش فرسایش، رسوباتی به وجود می آورد که با برجای گذاشتن آنها ظرفیت بستر اصلی رودخانه کاهش می یابد و مخاطرات سیلاب بعدی را افزایش می دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصرف بستر رودخانه ها در استان باعث کاهش آبگذری می شود که در نتیجه محدوده دشت سیلابی را افزایش می دهد.

جعفر زیرراهی بیان داشت: با تصرف حریم رودخانه ها پس از بارندگی شدید مقدار دبی رودخانه به سرعت افزایش یافته و در نتیجه آب از بستر خود سرریز نموده و دشت سیلابی و مناطق اطراف را در بر می گیرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل دخالتهای بی رویه در بسیاری از نقاطی که قبلا سیلابی نبود، طغیانهای بزرگی مشاهده می شود.

وی بیان داشت: استان هرمزگان نیز در محدوده ای واقع شده که دارای بارندگی های شدید است که پس از مدتی باعث جاری شدن سیل می شود.

زیرراهی ادامه داد: بسیاری از رودخانه های استان زمانی که وارد دشت می شوند ناگهان پراکنده شده و تشکیل مخروط افکنه می دهند که مخروط افکنه جاماش و رودان از آن جمله اند. رودخانه رودان که سیلابهای با دبی چهار هزار و 800 متر مکعب را تجربه کرده در کوهستان عرضی کمتر از 400 متر دارد اما در سیلاب دشت به حدود پنج هزار متر می رسد. این مخروط افکنه ها محل مناسبی برای کشاورزی و برداشت شن و ماسه است بنابراین مدیریت و کنترل سیلاب برای ایجاد حداکثر بهره برداری بهینه و امنیت خاطر و کاهش خسارت سیلاب لازم و ضروری است.

زیرراهی تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای برای جلوگیری از بروز سیل، طرح مطالعات رودخانه های خطر پذیر استان را در دست اقدام دارد و تاکنون رودخانه های رودان، فاریاب، میناب، حاجی آباد، بندرلنگه،بندرکنگ، پارسیان، خورهای بندرعباس، جاماش، شمیل و نیان، شور اول و دوم، حسنلنگی و جلابی و تلنگ را با پایان رسانده است و طرح رودخانه های سدیج، گابریک، کریان، گز و مسیرهای دشت ایسین و شهر بستک را در دست مطالعه دارد.

وی ادامه داد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته مطالعه رودخانه های گنج و هشتبندی در سال آینده به پایان می رسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان بیان داشت: با مشخص شدن نتیجه این مطالعات، وضعیت رودخانه ها مشخص شده و با اختصاص اعتبارات مناسب می توان با احداث سازه های مناسب از جاری شدن سیلاب در این مناطق جلوگیری کرد.

وی از دیگر اهداف مطالعات حد بستر و حریم رودخانه ها را کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از تجاوز به بستر، حفاظت بستر و حریم جهت توسعه شهر و روستا، بهره برداری بهینه از منابع آب موجود، مدیریت سیلاب دشت و زمینه سازی برای توسعه پایدار عنوان کرد.

زیرراهی در ادامه گفت: در حال حاضر یک هزار کیلومتر از رودخانه های استان نیاز به مطالعه دارند که تا پایان امسال مطالعه بیش از 900 کیلومتر از آنها پایان می یابد.