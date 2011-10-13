200 میلیارد تومان هزینه اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان افزود: باتوجه به گستردگی و پراکندگی فراوان طرح سرشماری از سوی دولت 70 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و ادارات و سازمانهای دولتی نیز با در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات خود از قبیل اماکن و خودرو در اجرای این طرح 130 میلیارد تومان هزینه می کنند.

وی اظهارداشت: این رقم نسبت به سایر کشورهایی که این طرح را به اجرا درآورده اند بسیار ناچیز بوده و شاید با یک دوم هزینه کشورهای دیگر طرح سرشماری را اجرا کنند و در ایران با کمترین اعتبار و هزینه طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن اجرا می شود.

آذر به نقش رسانه ها در اطلاع رسانی به مردم اشاره کرد و ادامه داد: رسانه ها نقش بسیار مؤثری در همکاری مردم با آمارگیران می دارند و اگر حمایت مردم و پاسخگویی مناسب آنان به ماموران آمار وجود نداشته باشد تمام هزینه ها بدون گرفتن نتیجه مطلوب صرف می شود.

آذر با اشاره به اهداف عمده سرشماری یادآور شد: تهیه آمارهای پایه تا کوچکترین سطوح جغرافیایی، تهیه چارچوب های مناسب برای اجرای طرح های نمونه گیری، شناخت نیازها، کمبودها و امکانات بالقوه و شناخت اثرات سیاست های اجرا شده پیشین و مقایسه با اصلاحات جدید از جمله اهداف این طرح است.

وی ادامه داد: شناسایی اوضاع اجتماعی، برآوردها و پیش بینی های جمعیتی، تهیه نقشه های شهری و روستایی برای آمارگیری های مختلف و شناخت جمعیت اتباع بیگانه از دیگر اهداف طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن است.

رئیس مرکز آمار ایران در رابطه با اعلام وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر طرح سرشماری ایرانیان مقیم خارج از کشور جهت پرداخت یارانه نقدی توسط دولت گفت: تاکنون هیچ ابلاغ رسمی به این مرکز ارائه نشده و برنامه ایی برای این طرح پیش بینی نشده است.