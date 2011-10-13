به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت‌الاسلام سیدمحمود کریمی شاهرودی با اعلام این خبر درباره معیار انتخاب روحانیون کاروان‌های حج گفت: روحانیونی برای کاروان‌های زائران بیت‌الله‌الحرام انتخاب می‌شوند که آمادگی داشته باشند خود را در اختیار زائر قرار دهند و علاوه بر علم و مطالعه کافی، وقت‌گذاری کافی نیز داشته باشند.



مسئول مراجعات امور روحانیون در معاونت فرهنگی بعثه مقام معطم رهبری افزود: رویکرد بعثه مقام معظم رهبری در انتخاب روحانیون کاروان‌ها بیشتر متوجه مهیا بودن روحانی برای کمک کردن به زائرین در انجام مناسک و اعمال زائر بوده است.



وی از برگزاری دوره‌های آموزشی برای روحانیون کاروان‌های حج قبل از اعزام به سرزمین وحی خبر داد و اظهارداشت: روحانی کاروان‌ها در اختیار همه زائران هستند و در رابطه با مناسک و اعمال و آداب زیارت حرمین شریفین و حضور در محضر ائمه معصوم در خدمت زائران هستند.

