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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۹:۴۸

1100 روحانی کاروان‌های حجاج ایرانی را هدایت می‌کنند

یکهزار و 100 روحانی، کاروان‌های زائران ایرانی سرزمین وحی را در موسم تمتع 90 راهنمایی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت‌الاسلام سیدمحمود کریمی شاهرودی با اعلام این خبر درباره معیار انتخاب روحانیون کاروان‌های حج گفت: روحانیونی برای کاروان‌های زائران بیت‌الله‌الحرام انتخاب می‌شوند که آمادگی داشته باشند خود را در اختیار زائر قرار دهند و علاوه بر علم و مطالعه کافی، وقت‌گذاری کافی نیز داشته باشند.

مسئول مراجعات امور روحانیون در معاونت فرهنگی بعثه مقام معطم رهبری افزود: رویکرد بعثه مقام معظم رهبری در انتخاب روحانیون کاروان‌ها بیشتر متوجه مهیا بودن روحانی برای کمک کردن به زائرین در انجام مناسک و اعمال زائر بوده است.

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی برای روحانیون کاروان‌های حج قبل از اعزام به سرزمین وحی خبر داد و اظهارداشت: روحانی کاروان‌ها در اختیار همه زائران هستند و در رابطه با مناسک و اعمال و آداب زیارت حرمین شریفین و حضور در محضر ائمه معصوم در خدمت زائران هستند.
 

کد مطلب 1431791

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