  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۰

در دیدار با مهمانپرست مطرح شد:

جزئیات فعالیت های فرهنگی ایران در روسیه/ انتشار بیش از 130 کتاب در 20 سال

جزئیات فعالیت های فرهنگی ایران در روسیه/ انتشار بیش از 130 کتاب در 20 سال

رایزن فرهنگی کشورمان در روسیه در دیدار با سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به تشریح جزئیات فعالیت های فرهنگی ایران در مسکو پرداخت و از انتشار بیش از 130 عنوان کتاب در روسیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به روسیه، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به همراه هیئت رسانه ای  شب گذشته با حضور در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با آقای ابراهیمی مسئول رایزنی فرهنگی کشورمان گفتگو کردند.

ابراهیمی در این دیدار گزارشی از فعالیت های رایزنی در روسیه ارائه کرد. وی در این گزارش اعلام کرد: ما در 20 سال گذشته بیش از 130 عنوان کتاب در روسیه منتشر کرده ایم که به طور میانگین هر سال 20 کتاب می شود و کتاب مثنوی مولوی اخیرا به عنوان کتاب سال در روسیه انتخاب شد و بیش از یک میلیون نسخه فروش داشت.

وی افزود: تلاش کردیم با تاسیس گروه های مذهبی و ان جی او ها (سازمان های غیردولتی) به حمایت از مسلمانان و شیعیان اقدام کنیم و در این راستا بیش از 14 مجمع اهل بیت تاسیس شده و 16 بار کتاب قرآن را به زبان روسی منتشر کردیم.

ابراهیمی در مورد وضعیت مسلمانان در روسیه گفت: بیش از 20 میلیون مسلمان در روسیه زندگی می کنند و در 11 شهر این کشور جمعیت شیعیان اکثریت است.

وی با بیان این مطلب افزود: ما هر سال المپیاد زبان فارسی را با حضور علاقه مندان و آشنایان به زبان فارسی در روسیه برگزار می کنیم و به آنها جوایزی اهدا می شود.

رایزن فرهنگی ایران در روسیه در پایان خاطرنشان کرد: ایران برای کارهای فرهنگی در روسیه با هیچ مانعی مواجه نیست.

کد مطلب 1431793

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها