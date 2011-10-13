جزئیات فعالیت های فرهنگی ایران در روسیه/ انتشار بیش از 130 کتاب در 20 سال

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به روسیه، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به همراه هیئت رسانه ای شب گذشته با حضور در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با آقای ابراهیمی مسئول رایزنی فرهنگی کشورمان گفتگو کردند.

ابراهیمی در این دیدار گزارشی از فعالیت های رایزنی در روسیه ارائه کرد. وی در این گزارش اعلام کرد: ما در 20 سال گذشته بیش از 130 عنوان کتاب در روسیه منتشر کرده ایم که به طور میانگین هر سال 20 کتاب می شود و کتاب مثنوی مولوی اخیرا به عنوان کتاب سال در روسیه انتخاب شد و بیش از یک میلیون نسخه فروش داشت.

وی افزود: تلاش کردیم با تاسیس گروه های مذهبی و ان جی او ها (سازمان های غیردولتی) به حمایت از مسلمانان و شیعیان اقدام کنیم و در این راستا بیش از 14 مجمع اهل بیت تاسیس شده و 16 بار کتاب قرآن را به زبان روسی منتشر کردیم.

ابراهیمی در مورد وضعیت مسلمانان در روسیه گفت: بیش از 20 میلیون مسلمان در روسیه زندگی می کنند و در 11 شهر این کشور جمعیت شیعیان اکثریت است.

وی با بیان این مطلب افزود: ما هر سال المپیاد زبان فارسی را با حضور علاقه مندان و آشنایان به زبان فارسی در روسیه برگزار می کنیم و به آنها جوایزی اهدا می شود.

رایزن فرهنگی ایران در روسیه در پایان خاطرنشان کرد: ایران برای کارهای فرهنگی در روسیه با هیچ مانعی مواجه نیست.