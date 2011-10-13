  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

کوثری در گفتگو با مهر:

مددجویان دختر کمیته امداد چناران در آستانه ازدواج آموزش می بینند

مددجویان دختر کمیته امداد چناران در آستانه ازدواج آموزش می بینند

چناران - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)چناران از آموزش مددجویان دختر در آستانه ازدواج تحت پوشش این کمیته در شهرستان خبر داد.

محمد علی کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این دوره دختران در آستانه ازدواج سرفصلهای بهداشت روانی، بهداشت فردی، اعتقادی و احکام، فرهنگی و اجتماعی و فرهنگ کار و تلاش را آموزش می بینند.

رئیس کمیته امداد چناران بیان داشت: با توجه به اهداف امداد و در سال جهاد اقتصادی برنامه آموزش مددجویان جویای کار در دستور کار واحد اشتغال قرار گرفت و تعداد 144 نفر از مددجویان در پنج مرحله در کلاسهای آموزشی شرکت کردند.

کوثری افزود: آشنایی با مهارتهای کسب و کار، آموزش گلخانه، باز آموزی آموزش گوسفندداری، آموزشهای فنی و حرفه ای و همایش فرهنگ کار و کار آفرینی با همکاری جهاد کشاورزی از جمله کلاسهای آموزشی برای مددجویان است و برگزاری این کلاسهای آموزشی باعث خود اتکایی و اشتغال مددجویان می شود.

وی یادآور شد: در دهه کرامت 400نفر از مددجویان تحت پوشش امداد با 10 اتوبوس به حرم مطهر رضوی اعزام و ضمن استفاده از برنامه های معنوی از غذای متبرک آن حضرت استفاده کردند.

کد مطلب 1431794

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها