مددجویان دختر کمیته امداد چناران در آستانه ازدواج آموزش می بینند

محمد علی کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این دوره دختران در آستانه ازدواج سرفصلهای بهداشت روانی، بهداشت فردی، اعتقادی و احکام، فرهنگی و اجتماعی و فرهنگ کار و تلاش را آموزش می بینند.

رئیس کمیته امداد چناران بیان داشت: با توجه به اهداف امداد و در سال جهاد اقتصادی برنامه آموزش مددجویان جویای کار در دستور کار واحد اشتغال قرار گرفت و تعداد 144 نفر از مددجویان در پنج مرحله در کلاسهای آموزشی شرکت کردند.

کوثری افزود: آشنایی با مهارتهای کسب و کار، آموزش گلخانه، باز آموزی آموزش گوسفندداری، آموزشهای فنی و حرفه ای و همایش فرهنگ کار و کار آفرینی با همکاری جهاد کشاورزی از جمله کلاسهای آموزشی برای مددجویان است و برگزاری این کلاسهای آموزشی باعث خود اتکایی و اشتغال مددجویان می شود.

وی یادآور شد: در دهه کرامت 400نفر از مددجویان تحت پوشش امداد با 10 اتوبوس به حرم مطهر رضوی اعزام و ضمن استفاده از برنامه های معنوی از غذای متبرک آن حضرت استفاده کردند.