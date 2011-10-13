سفر رهبر انقلاب به کرمانشاه/ فیلم هالیوودی سناریوی آمریکا علیه ایران کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر ، سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مهمترین خبر سیاسی این هفته بود.حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع پُرشور هزاران نفر از مردم کرمانشاه در ورزشگاه آزادی این شهر، با اشاره به جنبش اعتراضی وال استریت فرمودند: ممکن است حکومت آمریکا باشدت عمل، این جنبش اعتراضی راسرکوب کند اما نمی‌تواند ریشه‌های آن را از بین ببرد. ریشه‌های این حرکت درآینده آنچنان گسترش خواهد یافت که نظام سرمایه داری آمریکا و غرب را زمین خواهد زد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان مهمی به تبیین نقش، جایگاه و حضور و عزم مردم در نظام جمهوری اسلامی بعنوان معیار اصلی و تأثیرگذاری استفاده از ظرفیت و تواناییهای برجسته مردم برای مقابله با چالش های سخت و نرم و حرکت شتابان در مسیر پیشرفت علمی، اقتصادی، صنعتی و کشاورزی پرداختند.

نشست سران سه قوه

روسای سه قوه دوشنبه هفته جاری با برگزاری جلسه مشترک در محل مجلس شورای اسلامی بر تداوم برگزاری جلسات برای حل و فصل مسائل کشور تاکید کردند.

صالحی در کویت



علی اکبر صالحی که برای شرکت در دهمین اجلاس مجمع گفتگوهای آسیایی (ACD) در رأس هیأتی در کویت بسر می برد ، عصر روز دوشنبه در سخنرانی خود در این نشست از تسلط چند کشور سلطه گر بر فرایندهای مالی و پولی جهان انتقاد کرد.

گروکشی در پرونده 3 هزار میلیارد فایده‌ای ندارد

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور دوشنبه در همایش ارتقاء سلامت اداری و جهاد اقتصادی که در دانشگاه آزاد با تاکید بر این که باید زمینه های پرونده سه هزارمیلیاردی را شناسایی کنیم گفت: شاید این حادثه ناگواری برای ما بود ولی دیگر گروکشی و انتقام گیری و بحث های سیاسی فایده ای ندارد.

مخالفت مجلس با بررسی خارج از نوبت لایحه افزایش تعداد نمایندگان

در رویدادی عجیب در مجلس تقاضای در اولویت قرار گرفتن لایحه افزایش 20 نماینده به نمایندگان مجلس که با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود، تنها 80 رای موافق کسب کرد و تصویب نشد.

طرح قانون وزارت نفت فوریتی شد/ مجلس وظیفه دولت را بر عهده می‌گیرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی یک فوریت طرح قانون وزارت نفت را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس پس از استماع طراحان موافق و مخالف با فوریت این طرح با 117 رای موافق، 17 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح قانون وزارت نفت در مجلس مصوب می شود. این در حالیست که در سالهای گذشته طبق قانون بودجه و برنامه به کرات از دولت خواسته شده بود تا اساسنامه شرکت ملی نفت را به مجلس ارائه دهد. به دنبال تعلل دولت در این زمینه کمیسیون انرژی مجلس طرحی های 3 قلوی نفتی شامل قانون نفت، قانون وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت را در دستور کار قرار داد و نمایندگان مجلس تا کنون اولین طرح تحت عنوان قانون نفت را به تصویب رسانده اند.

به گفته طراحان بدون تصویب قانون وزارت نفت امکان تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت وجود ندارد.

طرح استیضاح وزیر اقتصاد روی میز هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر تقدیم طرح استیضاح وزیر اقتصاد از عدم اعلام وصول این طرح در صحن علنی مجلس انتقاد کرد.

به نظر می رسد بررسی طرح استیضاح وزیر اقتصاد در صحن مجلس تا قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از اختلاس 3000 میلیاردی به تعویق بیافتد.

تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران برای فشار بر مردم است

رامین مهمانپرست که در راس یک هیئت مطبوعاتی به روسیه سفر کرده بود در سخنانی در واکنش به تحریم مقام های ایرانی از سوی اتحادیه اروپا گفت: درمورد تحریم ایران به بهانه حقوق بشر و فعالیت های هسته ای متاسفانه اتحادیه اروپا اقدامی نادرست انجام داد و این اقدامات در راستای وارد کردن فشار بر ملت ما برای دست کشیدن از حقوق اساسی خود بوده است.

تکذیب پیوستن حسینیان به کمیته داوری/ ترکیب 7+8 تغییر نکرده‌ است

سخنگوی شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان اضافه شدن روح الله حسینیان به کمیته داوری این شورا را تکذیب کرد.

علی اکبر ولایتی در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص اخبار منتشر شده در رسانه ها اظهار داشت: هیچ تغییری در تعداد و ترکیب "هیئت داوری" این شورا صورت نگرفته و شخص یا اشخاص جدیدی به ترکیب مزبور اضافه نشده است.



دلسوزان نظام برای شرکت در انتخابات شرط نمی‌گذارند/مشروعیت سیاسی خاتمی از بین رفته است

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در واکنش به این گفته که شرایط دلسوزان نظام برای حضور در انتخابات باید فراهم شود، گفت:‌ کسی که دلسوز نظام باشد، برای حضور در انتخابات شرط نمی‌گذارد.



ادعای طراحی ترور سفیر سعودی سناریوی ساختگی آمریکا است

وزارت امور خارجه، رامین مهمانپرست در واکنش به ادعای واهی و بی اساس مقامات آمریکایی علیه ایران ضمن محکوم کردن هرگونه عملیات تروریستی افزود: این گونه رفتارهای نخ نما که مبتنی بر سیاست های خصمانه و دیرینه محور آمریکایی - صهیونیستی است نمایش مضحکی به شمار می رود که در راستای سناریوسازی های خاص و با اهداف تفرقه افکنانه از سوی دشمنان اسلام و منطقه تعقیب می شود.

کلیات اصلاح آیین نامه داخلی مجلس تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس را با دو سوم آرا به تصویب رساندند. با تصویب جزئیات این طرح تغییرات مهمی در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به وجود خواهد آمد.

پس از تصویب طرح نظارت بر نمایندگان این دومین طرحی است که اختیارات نمایندگان را نظام مند کرده و یا به نوعی محدود می کند.

علت لغو سفر رئیس جمهوری به بوشهر از زبان میرتاج الدینی

معاون امور مجلس رئیس جمهوری دلیل لغو سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان به استان بوشهر برای حضور در بیستمین اجلاس نماز را سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه عنوان کرد.

علی مطهری استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد

علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که از طراحان اصلی سئوال از رئیس جمهور است در اعتراض به عدم اعلام وصول سئوال از رئیس جمهور توسط هیئت رئیسه مجلس متن استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد.

وی پیش از این نیز در نامه ای به هیئت رئیسه مجلس تاکید کرده بود در صورتیکه اعضای هیئت رئیسه در صدد فشار بر نمایندگان برای پس گرفتن امضاها باشند وی از نمایندگی مجلس استعفا خواهد داد.

مطهری در این نامه تاکید کرده بود وقتی امکان استیفای حقوق موکلان خود را نداشته باشد از این سمت استعفا می کند.

طرح سئوال از رئیس جمهور 5 تیرماه با 100 امضاء توسط علی مطهری از طراحان اصلی این سئوال، به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. این طرح طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با امضای یک چهارم نمایندگان یعنی 73 نفر قابل طرح است.

به گزارش مهر، گفته می شود از 100 امضای این طرح 14 نفر امضای خود را پس گرفته اند.

کمیته پنج نفره انتخاباتی اصولگرایان در استان‌ها تشکیل می‌شود

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خبرداد که طبق تصمیم کمیته 7+8 در هر استان یک کمیته پنج نفره مرکب از یک روحانی، یک فعال سیاسی و یک ایثارگر بسیجی همچنین نمایندگانی از دوطیف جمعیتهای ایثارگران و رهپویان و جبهه خط امام و رهبری برای ساماندهی انتخابات تشکیل شود.

نتشار اسامی و تصاویر مسئولان ایرانی تحریم شده توسط اروپا

اسامی و تصاویر این افراد در سایت سفارت انگلیس منتشر شده که جا دارد دستگاه سیاست خارجی ایران نسبت به این نوع اقدامات خصمانه سفارت انگلیس و خارج از عرف دیپلماتیک این سفارتخانه که مسبوق به سابقه نیز است اقدام مقتضی را صورت دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی و تصاویر این افراد در سایت سفارت انگلیس منتشر شده که جا دارد دستگاه سیاست خارجی ایران نسبت به این نوع اقدامات خصمانه سفارت انگلیس و خارج از عرف دیپلماتیک این سفارتخانه که مسبوق به سابقه نیز است اقدام مقتضی را صورت دهد.

کاردار سوئیس بعنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت امور خارجه احضار شد

در پی طرح ادعای بی‌اساس مقامات آمریکایی مبنی برمداخله دو شهروند ایرانی در توطئه موهوم ترور سفیر عربستان درواشنگتن، کاردارسوئیس در غیاب سفیرآن کشور به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به این ادعا به نامبرده ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دفتر آمریکای شمالی وزارت امورخارجه در این ملاقات اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قربانی اصلی اقدامات تروریستی گروههای تروریستی مورد حمایت آمریکا بوده اند. لذا جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن ادعای سخیف دولت آمریکا، نسبت به اینگونه شانتاژهای سیاسی هشدار می دهد.

کاردار سوئیس تاکید کرد در اسرع وقت مراتب را دولت آمریکا ابلاغ و پاسخ را به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد کرد.

یادآور می شود سفارت سوئیس حافظ منافع دولت آ‌مریکا در تهران است.