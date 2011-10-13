تصویب ۲۰ درصد تخفیف در عوارض شهرداری قم

حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شورای اسلامی شهر قم به مناسبت سالروز سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم طرح تخفیف در عوارض پروانه ساختمانی به میزان ۲۰ درصد را تصویب کرد.



وی اضافه کرد: همچنین در این راستا جرایم کمیسیون‌های ماده 100نیز به میزان ۱۰ درصد از تخفیف برخوردار خواهد بود.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اعلام این خبر گفت: خاطره ماندگار حضور مقام معظم رهبری در شهر قم و شیرینی حضور مردم ولایتمدار در کنار رهبر و مقتدای خویش و برکات ناشی از این حضور برای همه مردم قم و مسئولان شهر فراموش نشدنی است و در این راستا شورای اسلامی شهر قم تخفیفات ویژه‌ای را برای این ایام در نظر گرفته است.



وی ادامه داد: مؤدیان می‌توانند از تاریخ ۲۷ مهرماه سالروز ورود مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم در سال گذشته تا پایان وقت اداری هفت آبان با مراجعه به شهرداری‌های مناطق از این تخفیفات بهره‌مند گردند.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: این تخفیف ویژه سالروز سفر مقام معظم رهبری به شهر قم بوده و قابل تمدید نخواهد بود.