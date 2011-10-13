برگزاری برنامه های فرهنگی آموزشی هفته کاهش بلایای طبیعی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مسعود حسن نژاد گفت: بر اساس دستورالعمل ارسالی از طرف اداره کل مدیریت بحران استان و شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان تبریز، مدیریت بحران شهرداری با همکاری دستگاههای اجرایی و کارگروه های تخصصی و عملیاتی برنامه های متعدد فرهنگی، تبلیغاتی، آموزشی و اجرایی با هدف کاهش خطر پذیری کلانشهر تبریز برگزار می کند.

وی اضافه کرد: اولین روز از هفته کاهش بلایای طبیعی با عنوان مدیریت بحران، همزیستی با مخاطرات طبیعی از طرف سازمان مدیریت بحران کشور نامگذاری شده که به همین مناسبت یک دوره آموزشی با همین عنوان برگزار شد.

مدیر بحران شهرداری تبریز تاکید کرد: از اهداف این دوره، آشنایی با انواع بلایای طبیعی تهدیدکننده و چگونگی مقابله با آن و نحوه همزیستی با آن است.

وی ادامه داد: همچنین برگزاری این دوره ها به منظور توسعه و افزایش رشد علمی کارشناسان در تمامی زمینه ها بخصوص در بحث ایمنی و بلایای طبیعی که ارتباط مستقیم با تعریف و اجرای پروژه دارد، بسیار حساس و مهم است که باید همواره مد نظر قرار گیرد.