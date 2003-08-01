استقبال ژاپن و آمريكا از پذيرش مذاكرات شش جانبه توسط كره شمالي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، جان بولتن معاون وزير امور خارجه آمريكا در مذاكره با همتاي ژاپني خود در توكيو با توشي ميتسو موتگي در مورد بحران كره شمالي گفتگو كردند.

موتگي بعد از مذاكراتشان تصريح كرد ما از اينكه كره شمالي مذاكرات شش جانبه را پذيرفته خوشحاليم و كاملاً موافق اين مذاكرات هستيم.

وزير امور خارجه روسيه ديروز تصريح كرد كه سفير كره شمالي خواستار حضور روسيه در مذاكرات چند جانبه در مورد بحران كره شمالي شده است.

درمذاكرات معاونان وزارت امور خارجه آمريكا و ژاپن جان بولتن معاون وزير امور خارجه آمريكا تصريح كرد كه آمريكا از اين حركت كره شمالي در راستاي حل بحران سلاح هاي هسته اي كره شمالي بسيار خشنود است و اكنون زمان بررسي مذاكرات جزئيات بحران و رسيدن به يك راه حل مناسب است.

ساعاتي پس از گزارش روسيه در مورد پذيرش كره شمالي مذاكرات براي شش جانبه ، جورج بوش رئيس جمهور آمريكا با هوجينچاوو رئيس جمهور چين گفتگوي تلفني داشت.

ريچارد بوچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اظهار كرد ما در اين لحظه نشانه هايي در دست داريم كه نويد بخش آينده اي بهتر است.

جونيشيرو كويزومي رئيس جمهور ژاپن نيز اظهار كرد كه اميدوار است مذاكرات چندجانبه هرچه سريعتر برگزار شود.

وي در مصاحبه اي تصريح كرد كه اين طور به نظر مي رسد كه كره شمالي از موضع قبلي خود پايين آمده است. وي در ادامه افزود: من تصور مي كنم كه مذاكرات چند جانبه هر چه سريع تر بايد برگزار شود و كره شمالي بايد نقطه نظرات جامعه بين الملل را عملي كند.

موشي ميتسو موتگي اظهار كرد كه مذاكرات چند جانبه با حضور ژاپن، كره جنوبي، چين، آمريكا، روسيه و كره شمالي برگزار خواهد شد؛ مذاكراتي كه قبلاً كره شمالي تمايل داشت كه فقط با حضور آمريكا برگزارشود.

وي در ادامه افزود ما باز هم بايد دقيقاً بررسي كنيم تا مطمئن شويم كه واقعاً كره شمالي خواستار برگزاري اين مذاكرات چند جانبه است.

مذاكرات چند جانبه اولين مذاكره آمريكا و كره شمالي بعد از مذاكرات اين دو كشور در پكن در ماه آوريل خواهد بود.

موتگي تصريح كرد كه محل مذاكرات مي تواند در پكن و در ماه سپتامبرباشد مگر اينكه بخواهيم اين مذاكرات پيش از سپتامبر برگزار شود.

انتظار براي حل بحران 9 ماهه برنامه تسليحات هسته اي كره شمالي بعد از سفر كاردار چين به پيونگ يانگ در ماه جولاي كم كم نتيجه مي دهد.

مذاكرات ماه آوريل آمريكا و كره شمالي در پكن قدم هاي اوليه براي برگزاري اين نشست بود.

آمريكا خواستار توقف برنامه هاي هسته اي كره شمالي است و كره شمالي نيز خواستار اطمينان از اين است كه آمريكا به اين كشور حمله نخواهد كرد.

يكي از مقامات وزارت امور خارجه آمريكا تصريح كرد كه اين مذاكرات در ماه آينده برگزار خواهد شد البته زمان برگزاري مذاكرات زودتر نيز مي تواند باشد.