دو هزار نفر از نانوایان خراسان رضوی آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بدیعی اظهار کرد: در راستای اجرای نقشه راه بهبود کیفیت نان و به منظور دستیابی به نان ماکول و با کیفیت در استان و جلب رضایت زائرین و مجاورین حضرت رضا علیه السلام طی توافقات به عمل آمده با سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان بیش از دو هزار و 600 نفر از متصدیان و کارگران شاغل در واحدهای نانوایی استان با اصول و مهارت نانوایی آشنا و آموزشهای لازم را درجهت ارتقای کیفیت نان تولیدی واحد صنفی خویش خواهند دید.

وی با بیان اینکه دوره های آموزش مذکور از سال گذشته آغاز شده و تا پایان آذر ماه نیز ادامه خواهد داشت، افزود: در سال گذشته بیش از 218 نفر و از ابتدای سال جاری نیز تا کنون نزدیک به 760 نفر از متصدیان و کارگران واحدهای نانوایی با گذراندن به طور متوسط 58 نفر ساعت آموزش مهارتهای لازم را کسب کرده اند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج در ادامه به همکاری سازمان آموزش فنی حرفه ای استان و اتحادیه نانوایان اشاره کرد و گفت: در پایان دوره های آموزش گواهینامه مهارت شغلی نیز به کارگران واحدهای نانوایی اهدا خواهد شد.