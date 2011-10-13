اشاعه فرهنگ استاندارد یک ضرورت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسکری در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد اظهار داشت: ضرورت نقش استاندارد در تقویت بنیه های اجتماعی جامعه مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین ایجاد اعتماد ملی و بین المللی است.

وی افزود: مسئولیت قانونی اداره کل استاندارد تهیه و تدوین ضوابط و موازینی است که نظمی در این روند ایجاد کند و به عنوان پل ارتباطی حلقه اعتماد بین جامعه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را فراهم کند.

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام با تأکید بر رعایت اصول استاندارد گفت: هم اکنون 160 کشور جهان با عضویت در بازار جهانی تابع مقررات استاندارد بین المللی هستند که این نشان دهنده اهمیت استاندارد و به تبع آن رفاه اجتماعی است.

عسکری با اشاره به طرح هدفمند سازی یارانه ها گفت: اجرای درست طرح هدفمند سازی یارانه ها تولید کنندگان را به تولید با کیفیت مطابق با معیارهای بین المللی و کسب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان ترغیب می کند.