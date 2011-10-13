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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

محمدی در گفتگو با مهر:

مرکز علمی کاربردی هلال احمر گیلان افتتاح شد

مرکز علمی کاربردی هلال احمر گیلان افتتاح شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گیلان از افتتاح مرکز علمی کاربردی این جمعیت در استان خبر داد.

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مرکز با هزینه ای افزون بر یک میلیارد ریال و مساحت 521 متر مربع دارای چهار کلاس آموزشی، دو سالن اجتماعات، سالن چند منظوره و سایت کامپیوتر، سالن مطالعه و کتابخانه، اتاق اساتید، سالن کارشناسان آموزش با پذیرش 105 دانشجو در رشته های امداد و سوانح و ایمنی آتش نشانی با گرایش نجات آغاز به کار کرده است.

وی اظهارداشت: موفقیت و پیشرفت هر دستگاه و سازمانی در گرو ارتباط با دانش،علم و فنآوری روز دنیاست و هلال احمر سهم مهمی از لحاظ آموزش همگانی در رشته های امداد و نجات را به عهده دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان  در ادامه از تلاش و زحمات مسئولان جمعیت هلال احمر کشور و همچنین تمامی کارکنان هلال احمر استان برای افتتاح این مرکز علمی تشکر و قدردانی کرد.

امداد رسانی نیروهای هلال احمر به مصدومان تصادف 

وی همچنین از امداد رسانی نیروهای هلال احمر به مصدومان تصادف خبرداد و افزود: با اطلاع امدادگران هلال احمر شهرستان رضوانشهر از برخورد دو دستگاه خودروی سواری در منطقه اردجان این شهرستان نیروهای عملیاتی با تجهیزات کامل امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند.

محمدی یادآورشد: امدادگران پس از رهاسازی حادثه دیدگان و انجام کمک های اولیه سه نفر از مصدومان را با آمبولانس هلال احمر به مراکز درمانی منتقل کردند.

کد مطلب 1431812

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