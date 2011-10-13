  1. استانها
  2. ایلام
۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

اعلایی:

آمار مبنای سیاستگذاریها در آینده است

آمار مبنای سیاستگذاریها در آینده است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: آمار مبنای سیاستگذاریها در آینده است و این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در نشست مسئولان حوزه سرشماری و نفوس مسکن اظهار داشت: برای اجرای کامل طرح ملی سرشماری و نفوس مسکن حضور و پشتیبانی تمام دستگاههای ذیربط الزامی است.

وی همچنین به اطلاع رسانی در خصوص سرشماری و نفوس مسکن تاکید کرد و بیان داشت: ادارات ذیربط همچون آموزش و پرورش، صدا و سیما و.. فکر خانواده ها، دانش آموزان و صنوف را با ابزارهای تبلیغاتی درگیر و بستر اجرایی را از طریق اطلاع رسانی فراهم کنند.

استاندار ایلام عنوان کرد: آمار مبنای سیاستگذاریهای، برنامه ریزیهای و تصمیمات مدیران در سالهای آینده خواهد بود.

کد مطلب 1431813

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها