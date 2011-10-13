آمار مبنای سیاستگذاریها در آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در نشست مسئولان حوزه سرشماری و نفوس مسکن اظهار داشت: برای اجرای کامل طرح ملی سرشماری و نفوس مسکن حضور و پشتیبانی تمام دستگاههای ذیربط الزامی است.

وی همچنین به اطلاع رسانی در خصوص سرشماری و نفوس مسکن تاکید کرد و بیان داشت: ادارات ذیربط همچون آموزش و پرورش، صدا و سیما و.. فکر خانواده ها، دانش آموزان و صنوف را با ابزارهای تبلیغاتی درگیر و بستر اجرایی را از طریق اطلاع رسانی فراهم کنند.

استاندار ایلام عنوان کرد: آمار مبنای سیاستگذاریهای، برنامه ریزیهای و تصمیمات مدیران در سالهای آینده خواهد بود.