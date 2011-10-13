آبادانی مناطق محروم شهرها باید همپای دیگر مناطق صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زهری عصر چهارشنبه در بیست و ششمین نشست معاونان و مدیران اداری و مالی شهرداری‌های کلانشهرهای کشور در همدان اظهار داشت: برقراری عدالت اجتماعی در برنامه‌ریزی توسعه جوامع مختلف به عنوان هدف اساسی مطرح است.

زهری اضافه کرد: تلاش شهرداری همدان در چند سال اخیر، آبادانی و گسترش قابل توجهی را به همراه داشته است.

وی اظهار داشت: شهرداری همدان برای توسعه و عمران شهری مطابق با نیازها و شرایط امروزی تلاش می کند.

معاون مالی و اداری شهرداری همدان تاکید کرد: باید با هم اندیشی و ارائه طرح‌ها و راهکارهای مناسب در مسیر توسعه و آبادانی شهرها گام برداشت.

دبیر کمیته بیست و ششمین نشست معاونان و مدیران مالی و اداری کلانشهرهای کشور نیز گفت: امروز تلاش شهرداری‌های کلانشهرها فقط برای پیگیری و اجرایی شدن قوانین است.

بهرام حاتمی اضافه کرد: چنانچه شهرداری‌های کلانشهرها دارای ایده یا پیشنهادی هستند می‌توانند نظرات را به دبیرخانه ارائه دهند تا در دستور نشست این همایش قرار گیرد.

حاتمی با تشکر از میزبانی همدان افزود: در این نشست باید بر تسریع در انجام مکاتبات و پاسخگویی نامه‌ها و موارد ارسالی از دبیرخانه به شهرداری‌ها تأکید شود.

وی افزود: این نشست‌ها فرصتی برای تبادل نظرات، ارائه پیشنهادات، معرفی تنگناها و رفع برخی از مشکلات شهرداری کلانشهرها است.

در ادامه این مراسم مشاور معاون مالی اداری شهرداری تهران پیرامون نحوه استفاده تأمین مالی پروژه‌های شهری از طریق انتشار صکوک در شهرداری‌ها به ارائه گزارش و آموزش پرداخت.

بیست و ششمین نشست معاونان و مدیران اداری و مالی شهرداری‌های کلان شهرها به مدت دو روز در همدان ادامه دارد.