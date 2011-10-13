برنامه ریزی برای کاهش ترافیک در مسیرهای پر تردد کرج

سید علی آقازاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: روانسازی ترافیک شهری و تسهیل در تردد وسایل نقلیه از خروجی های مثبت اجرای این راست گرد است.

وی با اشاره به حجم بالای تردد وسایل نقلیه در مسیر سه راه گوهردشت، برنامه ریزی برای کاهش این حجم ترافیکی را از اولویت های مهم شهرداری خواند و افزود: ایجاد مسیر ترافیکی راست گرد پل 12فروردین رجایی شهر مصداق و گواهی بر این تفکر و سیاست ترافیکی در مجموعه مدیریت شهری است.

این مسئول مسیر حرکتی این راست گرد را از سمت شرق به شمال ذکر کرد و گفت: این مسیر تا پایان هفته جاری آماده تردد خودروها خواهد شد.

آقازاده، سرعت اجرای عملیات های عمرانی در بخش های مختلف با رعایت استانداردهای لازم به منظور کیفی سازی این پروژه ها را مهم ارزیابی و بیان کرد: طرح های عمرانی در این کلانشهر با محوریت این دو مولفه صورت می گیرد.



وی اظهارداشت: راست گردپل 12 فروردین سه راه رجایی شهر با اهتمام مسئولان اجرایی ذیربط با تملک املاک واقع در مسیر طی سه روز ایجاد شد.



طرح ترافیکی راست گرد پل سردخانه بلوار ارم در حال اجراست



شهردار کرج در ادامه گفت: طرح ترافیکی راست گرد پل سردخانه بلوار ارم منطقه چهار نیز در حال اجراست.



وی اتمام این عملیات ترافیکی و بهره برداری از آن را منتج به کاهش بار ترافیکی در این منطقه به ویژه در ساعات پیک ترافیکی دانست و افزود: ایجاد این راست گرد جزء طرح های ترافیکی مهم و اولویت دار شهرداری محسوب می شود.



آقازاده عملیات بهسازی بلوار خلج اباد را از دیگر برنامه ها و طرح های زیرساختی شهرداری ذکر و عنوان کرد: احداث راست گرد از سمت اتوبان به ایستگاه شهرداری از جمله پروژه های ترافیکی در این مسیر است.



وی ایجاد آسفالت، تراش و روکش آسفالت از جمله اقدامات عمرانی و زیرساختی است که در راستای اجرای طرح بهسازی بلوار خلج آباد صورت گرفته است.