بزرگترین مشکل ورزش استان کرمانشاه نبود حامی مالی است

نرگس یوسفی در گفتگو با مهر گفت: انتقادهای مبنی بر دور بودن مجموعه ورزشی کوثر(اختصاصی بانوان) از مرکز شهر و بیان این قبیل صحبت‌ها از سوی برخی افراد، بهانه است و فکر می کنم اگر برنامه ریزی صحیحی وجود داشته باشد هیچ مشکلی برای علاقه مندان بوجود نمی آید.

معاون امور ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: رفت و آمد در مسیر این مجموعه ورزشی بسیار آسان انجام می شود و از طرفی تمام توان و امکانات ما در حد مطلوب است و باید به بهترین شکل از آن استفاده کنیم.

وی در ادامه با اشاره به امکانات فضاهای ورزشی در سطح شهر که در اختیار بانوان است، تاکید کرد: مجموعه ورزشی کوثر، تنها مجموعه ورزشی مختص بانوان در سطح شهر کرمانشاه است، اما در بسیاری از فضاهای ورزشی دیگر همانند "امام سجاد (ع)" و "تختی" و "آزادی" و "بهشتی" صبح تا ظهر به صورت اختصاصی در اختیار بانوان قرار دارد.

معاون امور ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه گفت: در فصل تابستان امسال با هماهنگیهای صورت گرفته با آموزش و پرورش استان کرمانشاه، مدارس را برای برگزاری ورزش های صبحگاهی آماده کردیم و بانوان کرمانشاهی توانستند با مراجعه به این مدارس در برنامه های ورزش صبحگاهی شرکت کنند .

یوسفی با اشاره به تاثیر امکانات ورزشی در تربیت و رشد قهرمانان، تصریح کرد: بدون شک هر اندازه امکانات ما بیشتر باشد، قهرمانان بیشتری تربیت خواهیم کرد و مدال های بیشتری را کسب کنیم ولی نباید فراموش کرد که خیلی از اماکن ورزشی نامناسب و کوچک استان کرمانشاه نیز، قهرمانان زیادی را پرورش داده اند.

وی در پایان با تشریح اقدامات صورت گرفته، برای فراهم آوردن فضای ورزشی بانوان در استان، تاکید کرد: هر اندازه امکانات ورزشی بیشتری داشته باشیم، آسایش، امنیت و رفاه ورزشکاران بیشتر خواهد شد و امروز شاهدیم که استان کرمانشاه در بحث فضای ورزشی بانوان، از بسیاری استان‌های دیگر کشور پیش تر است و باید توجه داشت که ساخت و تجهیز اماکن ورزشی بانوان در زمان مدیریت فعلی اداره کل تربیت بدنی بسیار قابل توجه بوده است.