تبعیت از روشهای علمی در سیستم مالی مبنای پیشرفت مدیریت شهری

مهرداد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اهمیت سیستم مالی در شهرداری به‌گونه‌ای است که اگر به درستی تهیه نشود شهرداری را با مشکل مواجه می کند.

وی فعالیتهای عمرانی تعریف شده شهرداری به منظور اجرای موفق این طرح ها را نیازمند پشتوانه علمی دانست و عنوان کرد: برنامه ریزی در این حوزه به عنوان یکی از مهمترین حوزه های کاربردی در شهرداری نیاز به اقدامات اساسی منطبق بر کار کارشناسی دارد.

این مسئول توسعه و تحول در سیستم مالی شهرداری را مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت: به کارگیری سیستم مالی در واقع نشان ‌دهنده تفکر استراتژیک و مالی مدیریت شهری است.

ترابیان، ماحصل به روز بودن سیستمهای مالی شهرداری را امری مهم در جلوگیری از بروز چالشهای مالی در این سازمان ذکر کرد.

معاون اداری مالی معاون اداری مالی شهرداری کرج با بیان اینکه در حال حاضر عملیات مالی در شهرداری کرج منطبق بر برنامه ریزی های صورت گرفته انجام می‌شود، گفت: شهرداری کرج در بحث تهاتر یا مباحث غیرنقدی از سیستم و روال مشخص تبعیت می کند.

ترابیان مبنای پیشرفت و توسعه مدیریت شهری را در بر اساس تبعیت از روش های علمی در سیستم مالی دانست و گفت: این مهم نقش بسزایی در روند اجرای پروژه ها و طرح های شهری ایفا می کند.

معاون اداری مالی شهرداری کرج با تاکید بر انجام برنامه ریزی و بررسی مراحل و نتایج حاصل از آن پیش از اجرای برنامه های تعریف شده این مهم را در کاهش ضریب خطاهای احتمالی موثر دانست.



وی با اشاره به پدید آمدن و اشاعه روشها و فناوری های جدید در سطوح مدیریتی اذعان داشت: برخورداری از یک برنامه زمانبندی کامل در خصوص امور اجرایی پروژه های پیش بینی شده شهری، تخمین صحیح منابع مورد نیاز، هزینه ها و بودجه بندی به شکل واقع بینانه و قابل اجرا از پیامد های مثبت برنامه ریزی مدیریتی است.



این مسئول ایجاد بستر و زیرساختهای ضروری با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر محیط شهری را ضروری عنوان کرد و گفت: با تکیه بر این موضوع امکان بهره برداری آسانتر و مؤثرتر از شیو ه های برنامه ریزی و مدیریت پروژه فراهم می شود.