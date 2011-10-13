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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

در سال جاری/

باغداران نیشابور 91 میلیارد ریال گردو و بادام می‌فروشند

باغداران نیشابور 91 میلیارد ریال گردو و بادام می‌فروشند

نیشابور- خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: امسال از محل فروش گردو و بادام از باغ‌های نیشابور بیش از 91 میلیارد ریال درآمد حاصل از آن عاید باغداران سطح این شهرستان می‌شود.

غلامرضا نبوی نامقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ارزش ناخالص گردو و بادام بسیار قابل توجه است.

وی افزود: میانگین تولید گردو در هر هکتار باغ بارور سه هزار و 200 کیلوگرم و میانگین بادام تولیدی در باغ‌های آبی هزار و 300 کیلوگرم در هر هکتار و در باغ‌های دیم را 400 کیلوگرم است.

وی اعلام کرد: مقدار سه هزار و 46 تن محصول گردو و بادام از باغ‌های این شهرستان برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور اضافه کرد: سطح زیر کشت گردو در نیشابور 407 هکتار و بادام‌آبی و دیم مقدار 4098 هکتار است.

نبوی گفت: از این مقدار 357 هکتار آن باغ‌های بارور گردو و سه هزار و 498 هکتار باغ‌های بارور بادام است.

وی تصریح کرد: این مقدار محصول تولیدی شهرستان پس از پوست‌گیری مقدار هزار و 342 تن گردوی خشک و هزار و 904 تن بادام خشک تولید می‌شود که دو هزار و 846 تن پس از بسته‌بندی به بازارهای مصرف ارسال می‌شود.

کد مطلب 1431827

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