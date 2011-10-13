140 میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی روستاهای ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فریادرس شهبازی اظهار داشت: این اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی برای اجرای طرح هادی 100 روستا و مطالعه این طرح در 57 روستای دیگر استان هزینه می‌شود.

وی اعلام کرد: در حال حاضر از 390 روستای بالای 20 خانوار استان ایلام، کار مطالعه طرح هادی 309 روستا به پایان رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام با اشاره به صدور سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی استان ایلام گفت: از مجموع 34 هزار واحد مسکونی روستایی استان، سند مالکیت 21 هزار واحد صادر شده است.

شهبازی همچنین از تملک یک هزار و 300 هکتار زمین برای واگذاری و ساخت خانه روستایی خبر داد و افزود: تاکنون هفت هزار و 600 قطعه زمین به روستائیان استان ایلام واگذار شده است.

به گفته وی پرداخت تسهیلات 100 میـلیون ریــالی بــرای مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی در حال انجام است.