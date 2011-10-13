قلب جوان مرگ مغزی در یزد اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این عمل در حالی انجام شد که یک جوان 22 ساله ابرکوهی به نام یوسف کارگران بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شد و قلب وی با رضایت خانوده ‌اش به علی دهقان طزرجانی اهدا شد.

حال عمومی گیرنده قلب رضایت‌ بخش است و بیمار بعد از چند روز بستری از بخش مراقبتهای ویژه به بخش قلب و عروق انتقال خواهد یافت و با سلامتی کامل به کانون خانوده‌ اش باز می ‌گردد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد امروز ضمن عیادت از این گیرنده قلب به انجام موفقیت آمیز اعمال جراحی باز قلب و همچنین اعمال جراحی پیوند قلب در یزد اشاره کرد و ضمن آرزوی سلامتی و تندرستی برای این بیمار اظهار امیدواری کرد: چند روز آینده با نهایت سلامتی به آغوش گرم خانواده‌اش باز گردد.

گیرنده قلب نیز ضمن ابراز رضایتمندی از کادر بیمارستان افشار یزد و جراح قلب این بیمارستان افزود: به قدری این عمل جراحی با مهارت انجام شد که در حال حاضر احساس هیچ درد و ناراحتی در بدنم ندارم.

علی دهقان طرزجانی در ادامه با قدردانی از خانوده اهدا کننده گفت: این خانوده واقعا عمل پسندیده‌ای انجام دادند.

وی همچنین خطاب به مسئولان به فرهنگ‌سازی این عمل پسندیده در جامعه تاکید کرد.