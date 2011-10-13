امسال شرایط صعود ماشین سازی مهیاست/ خطیبی از حق خود گذشته است

رسول علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح آخرین وضعیت تیم ماشین سازی تبریز اظهار داشت: تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته ایم و همه بازیکنان در شرایط روحی و بدنی خوبی قرار دارند که امیدوارم در بازی با گل گهر سیرجان بتوانیم نتیجه تمرینات خوب خود را با کسب اولین پیروزی خانگی به دست آوریم.



وی با اشاره به اینکه ماشین سازی در فصل جاری شرایط صعود به لیگ برتر را داراست، تصریح کرد: من زمانی که در تیم لیگ یکی شهرداری بودم، امکانات را برای حضور در لیگ برتر فراهم می دیدم که آخر همان فصل توانستیم مجوز حضور در سطح اول فوتبال کشور را به دست آوریم.

اکنون که در تیم ماشین سازی توپ می زنم، همان امکانات و شرایط فراهم است تا این تیم نیز به لیگ برتر صعود کند اما باید به سختی های کار هم توجه داشته باشیم و تمام تلاشمان را برای تحقق این مهم به کار بگیریم.



کاپیتان ماشین سازان با بیان اینکه کیفیت کار اکثر بازیکنان این تیم تقریبا در سطح یکسانی است، گفت: در تمرینات تیم ما، همه بازیکنان نهایت تلاش خود را می کنند تا در ترکیب اصلی قرار گیرند و از سویی هیچ بازیکنی مطمئن نیست که در ترکیب تیم خواهد بود.



وی در پاسخ به این سئوال که "بستن بازوبند کاپیتانی در حضور رسول خطیبی برایش سخت نیست؟" عنوان داشت: آقا رسول به من خیلی لطف دارد که بازوبند را به من داده و مطمئنا از حق کاپیتانی خود گذشته است وگرنه در حضور ایشان من نباید کاپیتان باشم.



علیزاده در پایان ضمن درخواست از هواداران تیم ماشین سازی جهت حمایت از این تیم در دیدار ظهر امروز برابر گل گهر، یادآور شد: وقتی تماشاگران در ورزشگاه باشند و ما را تشویق کنند، آنگاه عملکرد ما نیز بهتر شده و می توانیم تلاش مضاعفی برای پیروزی داشته باشیم.