توصیه هایی برای زائران ایرانی در صورت گم شدن در مدینه منوره

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به سرزمین وحی، امدادگران جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی برای راهنمایی زائران و هدایت زائران گمشده در ستادهای امداد واقع در بعثه مقام معظم رهبری مستقر شده اند.



سلیمانی رئیس ستاد امدادگران مدینه با بیان اینکه یک امدادگر در مدینه و 7 امدادگر مستقر شده اند، اظهارداشت: تا کنون 4 زائر گم شده مراجعه کرده اند که به وسیله تماس با مدیران کاروانهای مربوطه آنها تحویل مدیر کاروانها می شود، با توجه به اینکه ستاد امداد اتوبوس در اختیار ندارد، خود مدیران کاروان وسیله ای برای انتقال زائر گمشده اعزام می کنند.



سلیمانی گفت: در هر کاروان یک امدادگر و چند نفر امدادیار از جوانان با تجربه و با سواد انتخاب می شوند که با ستاد مرکزی امداد هلال احمر در بعثه مدینه و مکه در ارتباط هستند.



زائران همواره پرچم و علامت گروه خود را همراهی کنند و متفرق نشوند و چنانچه گم شدند، خود را به بعثه مقام معظم رهبری که نزدیک حرمین شرفیین است، رسانده و به امدادگر مراجعه کنند.



