نخستین کارگاه آموزشی شکارچیان کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه و با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، مدیر کل حفاظت محیط زیست و شماری از فعالان حوزه محیط زیست اولین کارگاه آموزشی شکارچیان استان کردستان در راستای توجه به حفاظت از گونه ها نادر جانوی در سنندج برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره چهار شهید محیط بان استان کردستان که اسفند ماه سال گذشته به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، گفت: حفاظت و حراست از این منابع ارزشمند وظیفه دستگاه و ارگان خاصی نیست بلکه همه مردم باید در پاسداری از محیط پیرامون خود مسئول باشند.

وی یادآور شد: محیط بانان استان کردستان و سایر نقاط کشور با تلاش و از جان گذشتگی در حفاظت از منابع با ارزش خدادای برای آسایش و رفاه مردم تلاش می کنند و انتظار می رود که مردم نیز آنها را در راستای انجام این رسالت مهم کمک کنند.

مرادیانی بیان کرد: نگهداری از محیط زیست نیازمند فرهنگ سازی هرچه بیشتر در میان اقشار مختلف جامعه است زیرا روز به روز اهمیت عرصه های طبیعی، گیاهان و جانوران در زندگی نمود بیشتری پیدا می کند و باید برای حفاظت از آنها برنامه ریزی جامع و کاملی در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به گونه های نادر و در حال انقراض جانوری در استان کردستان گفت: نیاز است که مسئولان با تلاش بیشتر و مردم با حمایت و همکاری بهتر در حفظ این منابع تلاش کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان گفت: منابع طبیعی هم در سلامت و آسایش انسانها و هم در جذب گردشگر و رونق اقتصادی در استان تاثیر دارد.

مرادیانی در پایان بیان کرد: انتظار می رود با برنامه ریزیهای انجام گرفته و تصویب قانون های منع شکار و حفاظت از گونه های نایاب در حراست از این منابع با ارزش گامی رو به جلو برداشته شود.