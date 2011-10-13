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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

قادری خبر داد:

200 مجوز شکار در کردستان صادر شد

200 مجوز شکار در کردستان صادر شد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان از صدور دو هزار و 30 مجوز شکار در کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصح قادری شامگاه چهارشنبه در نخستین کارگاه آموزشی شکارچیان استان کردستان اظهار داشت: تاکنون در استان کردستان دو هزار و 30 مجوز شکار صادر شده و آمادگی برای صدور مجوز بر اساس اجرای قانون برای شکارچیان وجود دارد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست و لزوم مشارکت و همراهی تمامی اقشار جامعه در این بخش گفت: محیط زیست تنها مختص به یک اداره یا قشر خاصی نیست و باید همه مسئولان و مردم با همکاری و همدلی در حفظ و حراست این نعمت خدادادی کوشا باشند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان افزود: برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بیشتر وجود دارد که انتظار می رود رسانه های جمعی در این امر مهم محیط زیست را یاری دهند که خوشبختانه در این راستا وضعیت استان کردستان رضایت بخش است.

قادری بیان کرد: شکار بی رویه و نا آگاهانه گونه های نادر و با ارزش جانوری را از بین می برد و شکارچیان با شکارهای غیر اصولی باعث از بین رفتن این سرمایه های ملی می شوند که در همین راستا برگزاری کارگاه های آموزشی برای افراد متقاضی شکار یکی ار راهکارهای اصلی برای مقابله با این موضوع است.

وی با بیان این مطلب که گذشتگان پاسداران به حق سرمایه های طبیعی بودند، گفت: ما هم باید امانت داران خوبی برای نسل های آینده باشیم و به خوبی از محیط زیست حفاظت کنیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در پایان سخنان خود با اشاره به تاکید دین مبین اسلام در پاسداری و حفاظت از هر نوع بهره برداری از طبیعت یادآور شد: محیط بانان در راستای دستورات الهی گام بر می دارند و به همین دلیل باید نگاه مردم به محیط بانان نگاهی تعامل گر و مشارکتی باشد.

کد مطلب 1431835

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