ایلام برای مقابله با خشکسالی به 60 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یار محمد کریمی اظهار داشت: 60 میلیارد ریال اعتبار برای مقابله با اثرات خشکسالی در جامعه عشایری ایلام مورد نیاز است.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: در حال حاضر جامعه عشایری استان چشم انتظار اعتبارات ماده 10 مربوط به اعتبارات بخش خشکسالی و بحران است.

وی یادآور شد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در شرایط مطلوب امسال به 60 میلیارد ریال اعتبار برای جبران بخشی از اثرات خشکسالی نیاز است.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام افزود: در صورت اختصاص اعتبارات خشکسالی بخشی از مشکلات عشایر در زمینه تامین تانکر آبرسانی سیار، حفر چاه و مرمت و بهسازی چاه‌ها برطرف خواهد شد.

وی افزود: 11 درصد از جمعیت استان ایلام را جامعه عشایری تشکیل می‌دهد که براساس آخرین سرشماری سال 87 شامل 70 هزار خانوار می‌شود.‏