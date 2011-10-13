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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

کریمی:

ایلام برای مقابله با خشکسالی به 60 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

ایلام برای مقابله با خشکسالی به 60 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: ایلام برای مقابله با خشکسالی به 60 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  یار محمد کریمی اظهار داشت: 60 میلیارد ریال اعتبار برای مقابله با اثرات خشکسالی در جامعه عشایری ایلام مورد نیاز است.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: در حال حاضر جامعه عشایری استان چشم انتظار اعتبارات ماده 10 مربوط به اعتبارات بخش خشکسالی و بحران است.
 
وی یادآور شد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در شرایط مطلوب امسال به 60 میلیارد ریال اعتبار برای جبران بخشی از اثرات خشکسالی نیاز است.
 
مدیرکل امور عشایری استان ایلام افزود: در صورت اختصاص اعتبارات خشکسالی بخشی از مشکلات عشایر در زمینه تامین تانکر آبرسانی سیار، حفر چاه و مرمت و بهسازی چاه‌ها برطرف خواهد شد.
 
وی افزود: 11 درصد از جمعیت استان ایلام را جامعه عشایری تشکیل می‌دهد که براساس آخرین سرشماری سال 87 شامل 70 هزار خانوار می‌شود.‏
کد مطلب 1431838

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