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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۳

فرهاد رهبر خبر داد:

همکاری دانشگاه تهران با دانشگاه دولتی تجارت و اقتصاد روسیه

همکاری دانشگاه تهران با دانشگاه دولتی تجارت و اقتصاد روسیه

رئیس دانشگاه تهران نسبت به همکاری علمی و آموزشی با دانشگاه دولتی تجارت و اقتصاد روسیه اعلام آمادگی کرد و گفت: آماده همکاری با دانشگاه دولتی تجارت و اقتصاد روسیه هستیم و امیدوارم بتوانیم زمینه‌های مشترک همکاری را شناسایی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر در دیدار با رئیس دانشگاه دولتی تجارت و اقتصاد روسیه با اشاره به سابقه حضور رئیس این دانشگاه در دومای روسیه، افزود: با توجه به نفوذ و توانایی که شما دارید می توانید به این گسترش کمک کنید و ما علاقه ‌مندیم از تجارب شما استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه پیشرفت علم در سایه همکاری‌های بین المللی صورت می گیرد، اضافه کرد: در راستای همین هدف آماده همکاری با دانشگاه دولتی تجارت و اقتصاد روسیه هستیم و امیدوارم بتوانیم زمینه‌های مشترک همکاری را شناسایی کنیم و تفاهم‌ نامه همکاری در این زمینه‌ ها داشته باشیم.

وی برگزاری دوره‌های مشترک، تعریف پروژه‌های مشترک، تبادل استاد، دانشجو و تبادل تجارب را از زمینه های مورد علاقه دانشگاه تهران برای همکاری اعلام کرد.

سرگئی بابورین نیز ضمن دیدار با فرهاد رهبر از گسترش روابط علمی بین ایران و روسیه استقبال کرد و گفت: امیدوارم این دیدار آغازی برای گسترش همکاری‌های علمی بین دو دانشگاه باشد.

رئیس دانشگاه دولتی تجارت و اقتصاد روسیه ضمن معرفی دانشکده های این دانشگاه و فعالیت‌هایی که در این دانشکده‌ها انجام می شود خواستار همکاری با دانشگاه تهران شد.

کد مطلب 1431839

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