تماس تلفنی اوباما با امیر عبدالله/ مقابله با ایران محور گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، باراک اوباما شب گذشته با عبدالله بن عبدالعزیز تلفنی گفتگو کرد. طرفین در این تماس تلفنی اتهامات اخیر خود علیه ایران را مورد بررسی قرار دادند و با یکدیگر توافق کردند برای محاکمه بین المللی ایران تلاش کنند.

گای کارنی سخنگوی کاخ سفید در این رابطه اظهار داشت: اوباما و پادشاه عربستان سعودی تاکید کردند که تلاش ایران برای ترور سفیر سعودی در واشنگتن نقض آشکار قوانین بین الملل به شمار می رود.

خاطرنشان می شود آمریکا 2 روز پیش مدعی شد طرحی را خنثی کرده است که به موجب آن قرار بود 2 ایرانی سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ترور کنند. وزارت خارجه کشورمان این مطلب را رد کرده و آن را سناریوی ساختگی آمریکا دانسته است و در این راستا از اتهام زنی واشنگتن در سازمان ملل متحد شکایت کرده است.