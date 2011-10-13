ماشین سازی ورزشگاه اختصاصی می سازد/ سه امتیاز از دو بازی بیرون از خانه خوب است

افشین دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت خوب تیم فوتبال ماشین سازی در آستانه بازی با گل گهر اظهار داشت: تیم ما پس از سپری کردن دو هفته از لیگ، سه امتیاز جمع کرده که این امتیازات با توجه به اینکه هر دو بازی تیم بیرون از خانه بوده، رضایت بخش است.

وی افزود: با این شرایط و همچنین تمرینات خوبی که بازیکنان زیرنظر کادر فنی برگزار کرده اند، در مجموع هم به لحاظ فنی و هم روحی تیم ما وضعیت خوبی دارد و امیدوارم بتوانیم اولین بازی خانگی فصل جاری را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

مدیرعامل ماشین سازان با بیان اینکه ورزشگاه یادگار امام (ره) در شرایط کنونی بهترین محل برای میزبانی تیمهای لیگ یکی تبریز است، تصریح کرد: ما و همه مسئولان ورزش استان اعم از مدیرکل اداره ورزش و جوانان و رئیس هیئت فوتبال تلاش خود را می کنیم تا بازیهای ماشین سازی و گسترش فولاد در محلی مناسب برگزار شود که فعلا ورزشگاه یادگار امام (ره) مناسب ترین محل است.

وی ادامه داد: البته شرایط برای مسئولان ورزش استان سخت است چراکه تبریز دو تیم لیگ برتری نیز دارد که فقط می توانند در استادیوم یادگار امام (ره) بازی کنند.

دبیری به امکان برگزاری بازیهای تیم های ماشین سازی و گسترش فولاد در ورزشگاه تختی (باغشمال) اشاره کرد و گفت: به نظر من بازیهای تیمهای لیگ یکی تبریز می تواند در ورزشگاه تختی برگزار شود و احساس می کنم که مسئولان نیز در حال قانع شدن این موضوع هستند.

وی با پذیرفتن اینکه هر باشگاه بایستی برای خود زمین مسابقه داشته باشد،تصریح کرد: اینکه هرباشگاهی باید مجموعه ورزشی مستقلی داشته باشد،من آنرا می پذیرم اما همه می دانند که تحقق این امر زمان می برد.

دبیری افزود: ما هم اکنون به دنبال یک زمین خوب هستیم تا مجموعه ای مناسب احداث کنیم تا مشکل محل برگزاری دیدارهای خانگی تیم فوتبال ماشین سازی را برای همیشه حل کنیم.

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز عنوان کرد: ما به هیچ عنوان حاضر به بازی کردن در زمین چمن مصنوعی نیستیم و کادر فنی نیز بخاطر اینکه تمرینات تیم در سه، چهار ماه گذشته روی چمن طبیعی بوده، می خواهد که بازیهای تیم نیز در زمین چمن طبیعی برگزار شود.

وی در پایان از صدور کارتهای هواداری این باشگاه سخن گفت و افزود: از چندی پیش طرح ساماندهی هواداران باشگاه ماشین سازی آغاز شده و کانون هواداران کارتهای مخصوصی را برای طرفداران قدیمی ترین تیم فوتبال شمالغرب کشور تهیه و در اختیار آنان قرار داده است.

تیم ماشین سازی از ساعت 15 امروز در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میزبان تیم گل گهر سیرجان است.