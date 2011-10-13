اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش علمی و آموزشی مربیان یوگا در سطح استان در تبریز برگزار شد.

این همایش توسط هیئت ورزشهای همگانی استان و انجمن یوگا با حضور 65 مربی در پایگاه قهرمانی تبریز برگزار شد.

در این کارگاه بهمن مددی مسئول کمیته تحقیقات و آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان در خصوص مسایل روز ورزش و علم تمرین تدریس کرد.

در این نشست در خصوص برگزاری کارگاه و دوره های آموزش به صورت مستمر با همکاری انجمن یوگای کشور، تشکیل اکادمی یوگا در تبریز، تعیین میزان حق الزحمه مربیان در باشگاههای ورزشی، برخورد با باشگاههای بدون مجوز در یوگا در سطح استان و برگزاری اولین کارگاه آموزشی مربیان یوگا در 29 مهر ماه تصمیم گیری شد.

بهنام خسروشاهی، رکابزن تبریزی در رقابتهای ورلد کاپ قزاقستان

بهنام خسروشاهی رکابزن تبریزی از سوی فدراسیون دوچرخه سواری کشور برای حضور در رقابتهای ورلد کاپ قزاقستان به کمپ تیمهای ملی دعوت شد.

21 مهر ماه اردوی تیم ملی در تهران اغاز و بهنام خسروشاهی تنها رکابزن آذربایجان شرقی در این دوره از رقابتهاست.

18 رکابزن از سراسر استان به این اردو دعوت شده اند.

تبریز میزبان رقابتهای کشتی فرنگی قهرمان نوجوانان و بزرگسالان آذربایجان شرقی

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمان نوجوانان و بزرگسالان آذربایجان شرقی انتخابی رقابتهای قهرمانی کشور به میزبانی خانه کشتی تبریز 22 مهر برگزار خواهد شد.

این دوره از رقابتها همزمان در خانه کشتی برگزار و وزن کشی رقابتها روز پنج شنبه 21 مهر بوده و رقابتها از ساعت هشت صبح آغاز می شود.

رقابتهای فرنگی بزرگسالان در اوزان 55 ، 60 ، 66 ، 74 ، 84 ، 96 و 120 کیلو با دو کیلو ارفاق برگزار خواهد شد تا نفرات برتر از 18 تا 20 در شهر سنندج اعزام شوند.

همچنین رقابتهای فرنگی نوجوانان در اوزان 42 ، 46 ، 50 ، 54 ، 58 ، 63 ، 69 ، 76 ، 85 و 100 کیلو برگزار خواهد شد.

چهار برنز تیم اسکیت بازان آذربایجان شرقی در لیگ نونهالان کشور

تیم اسکیت نونهالان دختر و پسر آذربایجان شرقی در لیگ نونهالان کشور با چهار مدال برنز به کار خود پایان داد.

در رقابتهای لیگ اسکیت نونهالان پسر کشور که با حضور 30 تیم در تهران برگزار و هژبر صابری به مدال برنز رسید.

در رقابتهای اسکیت نونهالان دختر کشور در تهران در سه مرحله برگزار شد در مجموع سه مرحله تیم آذربایجان شرقی در رده نوزدهم کشور ایستاد و غزاله پروینی، اسماء شرقی و ساناز شکیب به مدال برنز مرحله نهایی در تهران دست یافتند.

غزاله پروینی، اسماء شرقی و ساناز شکیب با کسب این سه برنز به اردوی تیم لی اسکیت نونهالان دختر کشور دعوت شدند.

رقابتهای انتخابی جودو آذربایجان شرقی در خانه جودو جانباز بیرقی تبریز

رقابتهای انتخابی جودو آذربایجان شرقی در رده سنی آزاد 22 مهر در خانه جودو تبریز جانباز بیرقی برگزار خواهد شد.

در این دوره از رقابتها جودوکاران در اوزان 50 ، 55 ، 60 ، 73 ، 66 ، 81 ، 90 ، 100 و 100+ با هم برای حضور در ترکیب تیم ایران خودرو آذربایجان مبارزه خواهند کرد.

مربیان تیم جودو ایران خودرو آذربایجان برای حضور در لیگ برتر جودو از بین نفرات شرکت کننده بازیکن جذب خواهند کرد.

مجتمع ورزشی جودو جانباز بیرق تبریز در مجموعه ورزشی ابوریحان واقع شده و به زودی افتتاح خواهد شد.