ورودی زائران ایرانی به سرزمین وحی از 20 هزار نفر گذشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، آمارهای برآوردی نشان می‌دهد که تاکنون بیش از 20 هزار زائر ایرانی به مکه مکرمه و مندینه منوره وارد شده اند. از این تعداد، 11 هزار و 200 نفر وارد مکه مکرمه و مابقی به مندینه منوره وارد شده‌اند.

این در حالی است که برخی مسئولان سازمان حج و زیارت در مدینه منوره در دو روز اخیر بنا به دلایل مختلف از گفتگو با خبرنگاران خودداری کرده‌اند.

27 پرواز حج تمتع 90 از 17 فرودگاه ایران 97 هزار زائر ایرانی را به سرزمین وحی منتقل می‌کنند. تعداد حجاجی که امسال توسط شرکت ایران ایر جابه‌جا خواهند شد، 51 هزار و 196 نفر و تعداد حجاجی که توسط شرکت هواپیمایی ماهان جابه‌جا می‌شوند، 48 هزار و 415 نفر است.



