  1. استانها
  2. ایلام
۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

مراتع استان ایلام جوابگوی نیاز دام عشایر نیست

مراتع استان ایلام جوابگوی نیاز دام عشایر نیست

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: مراتع مناطق قشلاقی استان ایلام که بیشتر در نوار مرزی ایران و عراق واقع است نمی‌تواند جوابگوی نیاز تعلیف دامهای عشایر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یارمحمد کریمی افزود: هر سال از اواخر آبان عشایر از مناطق مختلف به ویژه از استان‌های کرمانشاه و همدان به مناطق قشلاقی استان ایلام کوچ می‌کنند.

وی یادآور شد: کوچ عشایر میهمان در حالی انجام می‌گیرد که مناطق قشلاقی استان ایلام ظرفیت پذیرش عشایر استان را ندارد.
 
به گفته کریمی خشکسالی سالهای اخیر در کنار افزایش دام‌های عشایر سبب لخت‌شدن مراتع استان ایلام شده است.
 
وی افزود: در حال حاضر عشایر استان ایلام دارای یک میلیون و 200 هزار راس دام سبک هستند که این تعداد دام در شرایط مطلوب مازاد بر ظرفیت مراتع مناطق قشلاقی استان ایلام است.
 
مدیرکل امور عشایری استان ایلام افزود: عشایر کوچرو استان‌های همجوار نیز یک میلیون و 360 هزار راس دام دارند که مراتع لخت قشلاقی استان ایلام نمی‌تواند جوابگوی نیاز تعلیف دام‌های آنان باشد.
 
وی یادآور شد: با توجه به وضع موجود عشایر کوچ‌کننده فقط از شرایط آب و هوایی مناطق قشلاق برای زاد و ولد دام‌ها بهره‌ می‌برند.
 
کریمی گفت: اداره کل امور عشایری استان ایلام همه توان خود را صرف اسکان عشایر کرده که البته آن هم با توجه به مشکلات منابع مالی و محدویت‌های موجود کار بسیار دشواری است.
کد مطلب 1431851

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها