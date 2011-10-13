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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

ایراندوست پس از نایب قهرمانی:

فوتبال روی خوش خود را به ایران نشان نداد/ امارات با خوش‏شانسی قهرمان شد

فوتبال روی خوش خود را به ایران نشان نداد/ امارات با خوش‏شانسی قهرمان شد

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران پس از شکست برابر امارات و اکتفا به عنوان نایب قهرمانی رقابت‎های غرب آسیا گفت: در این بازی فوتبال روی بدش را به ما نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم ایراندوست با اشاره به شکست تیم ملی فوتبال بانوان ایران در ضربات پنالتی اظهارداشت: بازیکنان ایران در وقت قانونی مسابقه از چند موقعیت ایجاد شده برای زدن گل استفاده نکردند و در نتیجه بازی با تساوی 2 بر 2 خاتمه یافت و ضربات پنالتی تعیین کننده تیم قهرمان بود. ما در عین ناباوری باختیم در حالیکه بازیکنان‌مان بهترین بودند.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران ضمن تاکید دوباره بر اینکه شاگردانش در عین شایستگی بازی برده را واگذار کردند، تصریح کرد: تیم ایران مستحق پیروزی بود اما اخراج بازیکن ایران و پنالتی که داور برای تیم امارات گرفت، باعث شد تا نتیجه طور دیگری رقم بخود.

ایراندوست خاطرنشان کرد: در هرصورت این دوره از مسابقات به پایان رسید و تیم امارات که یکی از سرسخت‎ترین حریفان برای ایران محسوب می‎شد باشانس در ضربات پنالتی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بانوان ایران در دیدار نهایی رقابت‎های قهرمانی غرب آسیا چهارشنبه شب در ضربات پنالتی مغلوب امارات میزبان شد و به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.

کد مطلب 1431853

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