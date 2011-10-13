اعتراف مقامات آمریکایی/ مدرکی جهت اثبات دخالت ایران در ترور وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام بلند پایه دولت آمریکا با بیان این مطلب تاکید کرد سند مستدلی که نشان دهد ادعای مطرح شده در مورد دخالت مقامات ایران در این توطئه صحت دارد، در دست نیست.

این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود در ادامه مدعی شد که با این حال احتمال دارد مقامات ایران از طراحی چنین عملیاتی مطلع بوده اند. براساس این ادعا ایران قصد داشت باهمکاری یک کارتل قاچاق موادمخدر مکزیکی اقدام به بمب گذاری دررستورانی کند که پاتوق سفیر عربستان بوده است.

این در حالی است که متهم اصلی این پرونده فردی ایرانی است که روز 29 سپتامبر در فرودگاه جان اف کندی نیویورک دستگیر شده و به ادعای مقامات آمریکا به قصد خود برای طرح ریزی عملیات تروریستی در این کشور اعتراف کرده است.

گفتنی است درپی اقدام هماهنگ مقامات و رسانه های آمریکا در اجرای پروژه اتهام زنی به ایران، "هیلاری کلینتون" طی سخنانی از برنامه واشنگتن برای منزوی کردن این کشور با کمک همپیمانان خود خبر داد، تلاشی که در طول سه دهه گذشته همواره علیه ایران صورت گرفته و ناکام مانده است.