شهرداری تبریز برابر ملوان پیروز می شود/ همه بازیهای لیگ سخت است

شهردام گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی خوب بازیکنان شهرداری در آستانه دیدار برابر ملوان اظهار داشت: ما پس از برد خوبی که هفته پیش مقابل تیم مس سرچشمه به دست آوردیم، وضعیت خود را در جدول رده بندی بهتر کردیم و علاوه بر آن به لحاظ روحی روانی نیز شرایط مان را بهبود بخشیدیم.

وی ادامه داد: با این شرایط، تمرینات خوبی را نیز سپری می کنیم و هماهنگی بین بازیکنان هم بسیار بهتر از قبل شده است.

این بازیکن با بیان اینکه تیم شهرداری باید در دیدار برابر ملوان به پیروزی برسد، تاکید کرد: اکنون و پس از گذشت 9 هفته از لیگ برتر، نوبت آن رسیده که تیم ما در خانه هم طعم شیرین پیروزی را بچشد و من امیدوارم که بتوانیم با حمایت هواداران و فوتبالدوستان تبریزی سه امتیاز دیدار با ملوان را کسب کنیم.

وی همه دیدارهای لیگ برتر را برای تیم ها دشوار ارزیابی کرد و گفت: ما بازی سختی برابر ملوان خواهیم داشت زیرا این تیم بازی قبلی خود را مقابل استقلال برده ولی تیم ما نیز روحیه خوبی دارد و علاوه بر آن، ما در زمین خودمان بازی خواهیم کرد و باید برای کسب حداکثر امتیازات این دیدار تلاش کنیم.

گودرزی دلیل اصلی از دست دادن امتیازات بازی های خانگی توسط تیم شهرداری را وجود استرس در بین بازیکنان این تیم عنوان کرد و یادآور شد: ما از ابتدای فصل برای پیروزی در بازیهای خانگی تلاش کرده ایم ولی متاسفانه تاکنون موفق به احراز آن نشده ایم که به نظر من همین امتیاز از دست دادن و عدم پیروزی در بازیهای خانگی سبب شده تا استرس بازیکنان تیم بیشتر شود و ما نتوانیم در زدن ضربات آخر دقت کافی داشته باشیم.

وی افزود: البته امیدوارم استرس ما در بازی با ملوان جای خود را به انگیزه بدهد و ما بتوانیم اولین برد خانگی خود در فصل جاری را به دست بیاوریم تا سریال پیروزی های تیم شهرداری در بازیهای خانگی شروع شود.

مهاجم شیرازی تیم شهرداری در خصوص شایعه ای که چندی پیش مبنی بر دوپینگی بودن وی مطرح شده بود، تصریح کرد: من پس از بازی با پرسپولیس تست دوپینگ دادم و تقریبا چند روز پس از آن بود که خبر مثبت اعلام شدن یک فوتبالیست لیگ برتری در رسانه ها منتشر شد. به همین خاطر شایعه درست کردند که آن بازیکن دوپینگی شهرام گودرزی است که پس از آن مشخص شد که چه بازیکنی دوپینگ کرده و نام وی نیز رسما از رسانه اعلام شد.

وی در پایان تیم امسال شهرداری را بهتر از تیم فصل گذشته دانست و گفت: فصل گذشته مصادف با اولین سال حضور تیم شهرداری در لیگ برتر بود و طبیعی بود که ما باید برای سقوط نکردن می جنگیدیم اما در فصل جاری، تیم ما تجربه خوبی کسب کرده و بازیکنان خوبی هم به تیم اضافه شده اند و به نظر من، تیم شهرداری امسال باید برای کسب جایگاهی مناسب در جدول تلاش کند.