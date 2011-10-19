تعامل ناجا و مدیریت شهری امنیت پایدار را به ارمغان می آورد

داوود وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، نقش خطیر و ارزشمند نیروی انتظامی را در حفظ و توسعه امنیت و آسایش عمومی در جامعه را حائز اهمیت دانست .

وی گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیرویی مردم محور و ارزشمدار است و با پایبندی به ارزش های اسلامی و انسانی به الگویی در دنیا تبدیل شده است.

این مسئول اظهارداشت: هفته نیروی انتظامی فرصت مناسبی برای تقدیر و معرفی اقدمات ارزنده این ارگان ارزشمند است.

وی افزود: ‌جایگاه حماسه آفرینان و سنگرداران نیروی انتظامی و امنیت‌آفرینان که در زمینه خدمتگزاری به مردم تلاش می‌کنند بر کسی پوشیده نیست.

وحیدی ادامه داد: دلاور مردان نیروی انتظامی در تامین امنیت اجتماعی با تمام وجود تلاش می‌کنند و نقش موثر‌‌ آنان در جامعه بر همه روشن است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و زیست شهری کرج گفت: امنیت اجتماعی مرهون روحیه دینداری خدمتگزاران نیروی انتظامی بوده و همین روحیه موجب انجام کارهای بزرگ شده است.

وحیدی گفت: ‌تلاش‌های هوشمندانه و خالصانه نیروی انتظامی شایسته تقدیر بود و بنده به نمایندگی از مجموعه مدیریت شهری خود از این تلاش‌ها قدردانی می‌کنم.

وی تاکید کرد: رشد و توسعه هر شهر در برقراری امنیت جامعه به همکاری،وحدت و تعامل دوسویه بین پلیس و مدیریت شهری بستگی دارد و این مهم می تواند مسیر تعالی را در جامعه فراهم کند.



