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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۲

تعامل ناجا و مدیریت شهری امنیت پایدار را به ارمغان می آورد

تعامل ناجا و مدیریت شهری امنیت پایدار را به ارمغان می آورد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی و زیست شهری کرج گفت: تعامل نیروی انتظامی با مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری می تواند رضایتمندی مردم وامنیت پایدار رابه ارمغان آورد.

داوود وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، نقش خطیر و ارزشمند نیروی انتظامی را در حفظ و توسعه امنیت و آسایش عمومی در جامعه را حائز اهمیت دانست .

وی گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیرویی مردم محور و ارزشمدار است و با پایبندی به ارزش های اسلامی و انسانی به الگویی در دنیا تبدیل شده است.
 
این مسئول اظهارداشت: هفته نیروی انتظامی فرصت مناسبی  برای تقدیر و معرفی اقدمات ارزنده این ارگان ارزشمند است.
 
وی افزود: ‌جایگاه حماسه آفرینان و سنگرداران نیروی انتظامی و امنیت‌آفرینان که در زمینه خدمتگزاری به مردم تلاش می‌کنند بر کسی پوشیده نیست.
 
وحیدی ادامه داد: دلاور مردان  نیروی انتظامی در تامین امنیت اجتماعی با تمام وجود تلاش می‌کنند و نقش موثر‌‌ آنان در جامعه بر همه روشن است.
 
رئیس کمیسیون فرهنگی و زیست شهری کرج گفت:  امنیت اجتماعی مرهون روحیه دینداری خدمتگزاران نیروی انتظامی بوده و همین روحیه موجب انجام کارهای بزرگ شده است.
 
 وحیدی گفت: ‌تلاش‌های هوشمندانه و خالصانه نیروی انتظامی شایسته تقدیر بود و بنده به نمایندگی از مجموعه مدیریت شهری خود از این تلاش‌ها قدردانی می‌کنم.
 
وی تاکید کرد: رشد و توسعه هر شهر در برقراری امنیت جامعه به همکاری،وحدت و تعامل دوسویه بین پلیس و مدیریت شهری بستگی دارد و این مهم می تواند مسیر تعالی را در جامعه فراهم کند.
 
 
کد مطلب 1431859

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