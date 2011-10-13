استاندارد و کیفیت کالا نقش مهمی در صادرات دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدنقی لطفی در دیدار با کارکنان و مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی این استان گفت: مسئولان این اداره کل در راستای نظارت بر کیفیت کالا و ارائه خدمات به آحاد جامعه، وظیفه خود را به خوبی انجام داده و نسبت به ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات تلاش مضاعفی از خود نشان دهند.

وی تصریح کرد: استاندارد و کیفیت کالا و خدمات نقش مهم و کلیدی در معرفی بخش صنعت، تولید و صادرات به عنوان یکی از اهرم های مهم اقتصادی جامعه در سطح جهانی ایفا می کند.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه مردم به عنوان مصرف کننده کالاها و خدمات همواره به دنبال مرغوب ترین کالا هستند، افزود: اگر استاندارد لازم در این زمینه رعایت نشود و بر کنترل و کیفیت کالا نظارت دقیق صورت نگیرد، اعتماد مردم نسبت به این سازمان کمتر شده و مشکلات فراوانی در سطح جامعه به وجود می آید.

وی به عدم رعایت استاندارد لازم در ساخت مسکن مهر این استان اشاره کرد و از مسئولان مربوطه این امر به ویژه اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خواست تا با نظارت دقیق تر و کنترل کیفیت این پروژه، امنیت جانی بیشتری را برای ساکنان این منازل فراهم کنند.