همایش «حافظ در تحقیقات ایران و روسیه» در مسکو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مسکو، همایش «حافظ در تحقیقات ایرانشناسان روسیه و پژوهشگران ایرانی» با حضور شماری از ایرانشناسان برجسته روس و حافظ شناسان ایران و روسیه دیروز چهارشنبه همزمان با روز بزرگداشت حافظ در انستیتو شرق‌شناسی مسکو برگزار شد.

در این همایش که با حضور دکتر دهشیری، معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، دکتر ابراهیمی ترکمان، رایزن فرهنگی جمهوری اسلام ایران در مسکو، ضمن بررسی جایگاه حافظ در ذهن و زبان ایرانیان و جهانیان، بر ضرورت بازگشت به متون ادبیات کلاسیک جهان تاکید کرد و بر علاقه شاعران بزرگ روسیه، پوشکین و تولستوی و تاثیرپذیری آنان از اشعار حافظ شیرازی اشاره کرد.

وی گفت: دغدغه‌های انسانی، صلح، دوستی و همدلی از ویژگی‌های مشترک ادبیات کلاسیک ایران وجهان است.

دکتر مهدی محقق، پژوهشگر کشورمان در حوزه فلسفه، عرفان و ادبیات فارسی جنبه‌های علمی و معرفتی حافظ را به تشریح مورد بحث و بررسی قرار داد و با ذکر شواهدی از ابیات حافظ در زمینه‌های علوم قرآن، حدیث، فرق و مذاهب، فلسفه، کلام، طبیعیات و... حافظ را نه تنها شاعری بزرگ که حکیمی جامع‌الاطراف دانست.

خانم پریگارینا ایران‌شناس و حافظ پژوه روس نیز ضمن تشریح مراحل کار تدوین ترجمه همراه با شرح غزلیات حافظ که جلد اول آن آماده چاپ شده است، موقعیت حافظ در بین محققان و شاعران روس را ارزشمند و منحصر به فرد دانست.

دکتر کورش کمالی سروستانی، استاد دانشگاه و رئیس بنیاد سعدی‌شناسی شیراز و از حافظ پژوهان ایرانی، دوره‌های حافظ‌شناسی در ایران را با تقسیم به چهار دوره قرن هشتم، سال‌های 1279 تا 1320، از 1320 تا 1360 و از سال 1360 به بعد توضیح داده و دوره چهارم را دوره طلایی حافظ شناسی در ایران دانست که بیش از 75 درصد از کل مطالب و پژوهش‌های حافظ شناسی را به خود اختصاص داده است.

خانم ریسنر و خانم شامیلی، دیگر سخنرانان این نشست بودند که هرکدام، جنبه‌هایی از هنر، ادب و دانش حافظ شیراز را توصیف کردند.