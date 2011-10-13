عضو دفتر آیت الله سیستانی در کربلا در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، شیخ مهند المعمار شب گذشته در پس از اقامه نماز درکربلا معلی ترور شد.

وی پس از اقامه نماز عشاء در یکی از مناطق نزدیک به محل حادثه بود که به هنگام بازگشت به منزل همراه یکی از همراهان خود موسوم به "محمد مصلح" به شهادت رسید.

بنا بر اعلام شاهدان عینی گروهی مسلح با سلاح صدا خفه کن در مقابل منزل شیخ مهند کمین کرده بودند که به محض انجام ماموریت ترور بلافاصله از محل حادثه فرار کردند.

شیخ مهند المعمار

برخی شاهدان نیز می گویند شیخ مهند هنگام خروج از مسجد جامع "حی الشهدا" توسط یک گروه تروریستی سوار بر خودروی لوکس هدف تیراندازی با اسلحه صدا خفه کن قرار گرفت.

خاطرنشان می شود شیخ مهند المعمار یکی از معتمدان دفتر آیت الله سیستانی در کربلا بود.